Бійка з поліцейськими в Києві: гучний скандал отримав продовження

У Києві водій-порушник ПДР побився з патрульними, після чого був затриманий, а згодом лікар-нарколог підтвердив у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Інцидент стався в районі Подолі цієї ночі і викликав в мережі значний резонанс, бо знайома підозрюваного стверджує, що це його побили поліцейські.

За словами Дарини Минасенко у Facebook, на її друга хочуть "повісити" напад на правоохоронця, хоча він сам постраждав від нібито брутальних дій "копів".

У прес-службі патрульної поліції Києва 31 березня відреагували на подію та виклали свою версію. Зазначається, що водій з ознаками наркотичного сп'яніння спочатку втік від інспекторів, а коли його наздогнали кинувся на них з кулаками.

Повідомляється, що екіпаж патрульних помітив близько опівночі на перехресті вулиць Набережно-Лугової та Новокостянтинівської автомобіль Mazda, водій якого перетнув подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки, чим порушив ПДР. Патрульні подали сигнал про зупинку (увімкнули сині та червоні проблискові маячки), але чоловік за кермом авто не відреагував і, навпаки, прискорив рух, щоб втекти. У підсумку порушника таки наздогнали і затримали на перехресті вулиць Набережно-Рибальської та Електриків.

"Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Спілкуючись з інспекторами, чоловік поводив себе зухвало та агресивно. На законні вимоги патрульних пред'явити для перевірки посвідчення водія та реєстраційні документи на авто не відреагував, натомість нецензурно лаявся у бік поліцейських.", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Також наголошується, що патрульні неодноразово попереджали водія про застосування поліцейських заходів примусу, але він не реагував.

При затриманні чоловік чинив опір, в результаті чого один з патрульних отримав тілесні ушкодження та звернувся за допомогою в лікарню.

Порушника доставили у медзаклад, де у нього підтвердили ознаки наркотичного сп'яніння.

Відносно водія поліцейські склали адмінматеріали за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожньої розмітки), за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. ст 2. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) кримінального кодексу.

Як повідомлялося раніше, в Києві співробітники СБУ затримали колишнього поліцейського, який намагався викрасти чоловіка секретаря Верховного суду з метою шантажу і викупу в розмірі 300 тисяч доларів.