Позвольте себе быть настоящей. Как преодолеть послеродовую депрессию
После рождения ребенка женщина очень часто сталкивается с новой и совсем другой жизнью, изменением гормонов, и может ощущать послеродовую тревогу. Послеродовая тревога - это расстройство настроения, которое характеризуется интенсивным беспокойством, связанным с ребенком.
Как преодолеть это состояние рассказали врачи на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Послеродовая тревога может проявляться разными способами: через ваши мысли, физическое тело и действия.
Каждая мама беспокоится, дышит ли ее ребенок, проверяет несколько раз в ночь или младенец не закрыл себе носик, не холодно ли ему и т.д.
Симптомы послеродовой депрессии
- постоянная забота;
- постоянные мысли о плохом, о том, что что-то может произойти с ребенком;
- трудности со сном;
- бессонница;
- неспособность сидеть на месте, беспокойство,
- физические симптомы, такие как: учащенное сердцебиение, головокружение, приливы и тошнота;
- плаксивость;
- отсутствие аппетита;
- "потеря связи с объективной реальностью".
Как преодолеть это состояние
- Старайтесь наблюдать за своим дыханием, дышите комфортно для себя.
- Дышите и опирайтесь на реальность: осмотрите место в котором есть сейчас, поищите предметы, цвета.
- Сбалансированное питание. Важно питание для получения энергии, так мамочки могут в хлопотах и не испытывать аппетита, но важно наблюдать, когда и чем вы питались;
- Полноценный сон.
- С новорожденным попробуйте ложиться спать в «умное время», чтобы поспать хоть несколько часов до следующего сеанса кормления;
- можно составить список "насущных потребностей новорожденного": питание, переодевание, укладывание спать, телесный контакт (ношение на руках, общение), успокоение.
- Мои неотложные потребности: вовремя поесть, сходить в туалет, прилечь на 15-20 минут несколько раз в день, достаточно долго спать ночью, заботиться о здоровье и настроении.
- Партнерские потребности: общение, эмоциональный контакт (его проявление) с партнером.
- Общение с друзьями и т.д
- Не сдерживайте свои чувства, проявляйте их.
- Просите помощи у близких, делегируйте обязанности.
"Если вы испытываете длительное время безразличие, тревогу, апатию, лучше обратиться за консультацией к психотерапевту, психиатру. Позволяйте себе быть настоящей, а не идеальной мамочкой!" - отмечают врачи.
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