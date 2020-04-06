Дощі і похолодання: синоптики назвали дату нового погіршення погоди

Погода в Україні в найближчі кілька днів буде сприятливою і теплою. Як повідомляють синоптики, в більшості областей температура повітря почне підвищуватися, буде сонячно та сухо. Однак наприкінці тижня можливе невелике погіршення погодних умов.

У п'ятницю, 10 квітня, більшість областей України накриє короткочасними дощами, а температура повітря знизитися на кілька градусів.

На сході пройдуть дощі, нічна температура повітря становитиме +5 +7 градусів, вдень очікується від +15 до +17 градусів, місцями можливе потепління до +19 градусів.

На півдні буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень від +17 до +21 градуса, в Одесі прогріється до +23 градусів. У Криму сухо, хмарно. Вночі +4 +6 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

У північних областях вітер посилиться до штормових значень, пройдуть дощі. Вночі в регіоні очікується від +5 до +7 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

На заході дощі пройдуть майже в усіх областях, крім Волині та Закарпаття. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень температура знизиться до +12 +14 градусів, місцями прогріється до +17 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують дощ та посилення вітру до штормових значень. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень прогріється до +15 +17 градусів.

В Києві 10 квітня буде йти дощ, вітер північно-західний, сильний. Вночі від +6 до +8 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на 10 квітня

Тим часом, у вівторок, на Благовіщення, в Україні очікується сонячна і суха погода. У деяких областях нічна температура повітря буде нижчою, але вдень очікується потепління і сонце.

На сході вночі від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +11 +15 градусів. Синоптики прогнозують посилення вітру до штормових значень.

У південних областях сонячно і ясно. Вночі від 0 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +14 +17 градусів. У Криму без опадів, ясно і сухо. Вночі 0 +2 градуси, вдень від +14 до +16 градусів.

На півночі можлива невелика хмарність, без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень потеплішає до +14 +16 градусів.

У західних областях сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від -2 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +17 +19 градусів.

У центральних областях сухо і сонячно, без опадів. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +14 до + 16 градусів.

У Києві 7 квітня сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

Карта погоди в Україні на 7 квітня

До речі, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень.