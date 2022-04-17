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Дощі з мокрим снігом та заморозки до -5: де в Україні сильно зіпсується погода

Фото: Погода в Україні принесе сніг і мороз (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні все ще буде холодною в понеділок 18 квітня. Найближчої ночі місцями можливі заморозки, також очікуються дощі і мокрий сніг.

Що буде з погодою в країні найближчими днями - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, найближчої ночі в більшості областей України, окрім східної частини, очікуються заморозки 0... -5 градусів.

Вдень буде прохолодно, +4... +10 градусів. Трохи тепліше в Одеській, Миколаївській, Херсонській області, тут +8... +12, а на Запоріжжі і Дніпропетровщині +12... +16.

Опади і вітер будуть докучати в понеділок

Вітер буде північних напрямків, поривчастий.

Дощі та мокрий сніг 18 квітня передбачаються в Україні практично повсюди, періодично, з проясненнями.

Що буде з погодою в Києві

Найближча ніч очікується холодною, навіть із заморозками. Вдень +5... +8 градусів.

Також синоптики прогнозують рвучкий вітер, часом невеликі дощ та мокрий сніг. Опади очікуються переважно в першій половині дня, друга - без істотних опадів.

"Потепління очікується в кінці тижня, Великдень обіцяє бути для українців теплим та сонячним", - додала синоптик.

Дивіться нижче на карті Укргідрометцентру, детальний прогноз по областях.

Скрін: Погода в Україні 18 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, яка погода буде у Великдень.

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