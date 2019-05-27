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Дощі та грози: де пройдуть опади в Україні

STYLERЖиття    27.05.2019 - 06:44
Дощі та грози: де пройдуть опади в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода у понеділок залишиться дощова

Погода в Україні у понеділок, 27 травня, буде переважно теплою, в деяких регіонах прогнозуються незначні опади у вигляді дощів. Очікується мінлива хмарність. Про це йдеться в повідомленні синоптиків, передає Gismeteo.

Парасолі краще тримати під рукою жителям західних, північних і центральних областей. Також можлива гроза.

На Заході України стовпчики термометрів будуть змінюватись в денний час в межах +23... +26 градусів; у темний час доби температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів.

У північних областях, а також в центральних, повітря вдень прогріється маскимум до +26 градусів; вночі очікується близько +12... +15 градусів.

У східних регіонах температура повітря становитиме вдень близько +23... +24 градусів; у нічний час стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +14... +16 градусів.

Дощі та грози: де пройдуть опади в Україні

Погода в Україні (pixabay.com)

У південних областях буде тепло, вдень температура повітря становитиме від +23 до +27 градусів, у темний час доби очікується близько +15... +17 градусів.

У столиці тиждень почнеться теплим днем, в середньому стовпчик термомента показуватиме близько +25 градусів, вночі температура повітря становитиме від +12 до +14 градусів. У Києві вдень місцями висока ймовірність короткочасного дощу.

Дощі та грози: де пройдуть опади в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Раніше ми повідомляли про те, що негода в Івано-Франківській та Закарпатській областях забрала життя двох людей - загинули 57-річний чоловік та 11-річний хлопчик.

Також раніше рятувальники поінформували про те, що ситуація з повінню в Закарпатській і Івано-Франківській областях починає стабілізуватися.

Нагадаємо, нещодавно народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

Літня погода: синоптик дала прогноз на останній понеділок весни Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі
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