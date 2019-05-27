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Дожди и грозы: где пройдут осадки в Украине

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 06:49
Дожди и грозы: где пройдут осадки в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в понедельник останется дождливая

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет преимущественно теплой, в некоторых регионах прогнозируются небольшие осадки в виде дождей. Ожидается переменная облачность. Об этом говорится в сообщении синоптиков, передает Gismeteo.

Зонты лучше держать под рукой жителям западных, северных и центральных областей. Также вероятна гроза.

На Западе Украины столбики термометров будут варьироваться в дневное время в пределах +23... +26 градусов; в темное время суток температура воздуха составит от +13 до +15 градусов. 

В северных областях, а также в центральных, воздух днем прогреется маскимум до +26 градусов; ночью ожидается около +12... +15 градусов.  

В восточных регионах температура воздуха составит днем около +23... +24 градусов; в ночное время столбики термометров будут варьироваться в пределах +14... +16 градусов.

Дожди и грозы: где пройдут осадки в Украине

Погода в Украине (pixabay.com)

В южных областях будет тепло, днем температура воздуха составит от +23 до +27 градусов, в темное время суток ожидается около +15... +17 градусов.

В столице неделя начнется теплым днем, в среднем столбик термомента будет показывать около +25 градусов, ночью температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. В Киеве днем местами высокая вероятность непродолжительного дождя. 

Дожди и грозы: где пройдут осадки в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ранее мы сообщали о том, что непогода в Ивано-Франковской и Закарпатской областях забрала жизни двух человек - погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Также ранее спасатели проинформировали о том, что ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться. 

Напомним, недавно народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

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