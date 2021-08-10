Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода в Україні

У західних областях дощу тільки не буде у Волинській та Рівненській областях. При цьому там температура повітря становитиме +24+26. У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях дощі та +24+26. У Закарпатській області +27+29.

На півночі дощі, але буде спекотно. У Чернігівській і Сумській областях +27+29.

У центральній частині України дощу не буде тільки в Кіровоградській області (+28+30). У Черкаській і Полтавській областях дощ з грозою і теж +28+30. У Дніпропетровській області +29+31.

На сході дощі. У Луганській, Донецькій і Харківській областях +30+32.

На півдні дощу не буде тільки в Одеській області (+30+32). У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях теж +30+32, але будуть опади.

У Криму дощ з грозою і +29+31.

У Києві також дощитиме. Температура повітря складе +28+30. Дутиме північний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 10 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)