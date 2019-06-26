Дочекалася грошей і втекла: горе-матір покинула недоношену дитину в Рівному

Мати покинула дитину в лікарні Рівного після отримання виплат (колаж: РБК-Україна)

Жінка провела з дочкою три тижні в лікарні

Жінка покинула немовля в пологовому будинку відразу ж після отримання державної допомоги при народженні дитини. Кричущий інцидент стався в одному з пологових будинків міста Рівне, повідомляє ТСН.

40-річна породілля народила раніше терміну. Вона провела зі своєю новонародженою дочкою три тижні і втекла відразу ж після переведення грошей на банківську карту.

Крім того, підгузники і суміші, які жінці приносили добродушні люди, вона примудрялася перепродувати.

Зараз 1,5-місячна Сашенька знаходиться в "Будинку малюка". Дівчинку привезли сюди з неонатального центру, де її виходили медики. Вага дівчинки становить три кілограми, а при народженні вона важила вдвічі менше. Дівчинка народилася на 34-му тижні вагітності.

Медики розповідають, що жінка вела себе тихо і спокійно. За час перебування в пологовому будинку з дочкою встигла зареєструвати дитину і отримати держдопомогу і втекти.

Мати покинула дитину в лікарні Рівного після отримання виплат (скрін: YouTube/ТСН)

Горе-мати втекла з лікарні 1 червня, після того як з розмахом відзначила День захисту дітей. Медики розповідають, що жінка була дуже п'яна - їм довелося попросити її покинути лікарню, щоб провітритися і протверезіти. Але вона не повернулася.

Жінка отримала близько 15 тисяч гривень одноразової виплати при народженні дитини та за статус матері-одиначки. Крім того, вона хотіла тимчасово помістити Сашеньку в дитбудинок, щоб "налагодити матеріальне становище і підготувати будинок до приїзду дитини". Мами-породіллі допомагали одягом, сумішами і підгузками, а небайдужі городяни встигли перерахувати близько двох тисяч гривень на карту.

Мати-зозулю розшукують медики і соцслужба. Для того, щоб її стала шукати поліція, потрібна заява від родичів, а такі не з'являлися.

Журналісти намагалися знайти жінку за адресою проживання, але там її також немає. Сусіди кажуть, що давно її не бачили. Крім того, у "зниклої матусі" є повнолітня дочка, батьківські права на яку у неї також свого часу забирали.

Тим часом в соцзабезі думають-гадають, як повернути виплачені гроші, щоб вони пішли на забезпечення 1,5-місячної Сашеньки. Там стверджують, що випадок безпрецедентний, раніше з таким не стикалися. Єдине, чого точно можуть добитися, аби щомісячні виплати перестали надходити на картку матері-зозулі.

Мати покинула дитину в лікарні Рівного після отримання виплат (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, прокуратура почала розслідування смерті 23-річної породіллі і дитини в перинатальному центрі Маріуполя.

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