Отруйні гриби маскуються під їстівні: що важливо знати
Четвер 09 липня 2020 оновлено 07:22
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Їстівні гриби мають отруйних "двійників" (ілюстративне фото: pixabay.com)
Що потрібно знати про гриби та як відрізнити їстівні від отруйних "двійників"
В Україні близько 500 видів грибів є їстівними, але й отруйних та неїстівних також чимало. Випадки отруєнь після вилазок в ліс на "тихе полювання" обчислюються щорічно тисячами, а іноді для грибників-любителів інциденти можуть закінчитися загибеллю.
Важливо знати основні правила, як відрізнити їстівні гриби від отруйних "двійників" та як надати першу медичну допомогу до приїзду "швидкої". В умовах, коли після дощів в Україні очікується "грибний бум", охочим відправитися з козубом за лисичками та опеньками буде корисна інфографіка-шпаргалка, складена журналістами "Укрінформ".
Річ у тому, що отруйні гриби можуть вміло маскуватися під їстівні, і помилка в таких випадках може призвести до тяжких отруєнь і навіть летального результату.
Які у їстівних грибів є небезпечні двійники"
- Білий гриб можна сплутати з небезпечними жовчним і сатанинським грибами.
- Їстівні опеньки мають зовні схожі неїстівні "двійники" сіро-жовтий і червоноцегляний гриби.
- Маслюк іноді можна переплутати з умовно неїстівним перцевим грибом.
- Їстівна синьо-зелена сироїжка має смертельно отруйного "двійника" бліду поганку, а ще - неїстівну печерицю строкату.
- Під їстівну лісову печерицю можуть замаскуватися смертельно отруйні мухомор смердючий і мухомор весняний.
- Лисичка має неїстівних "двійників" клітоцибе (говорушку) помаранчеву і павутинник помаранчево-червоний.
- Гриб-парасолька іноді можна сплутати з неїстівними хлорофілумом свинцевошлаковим та хлорофілумом темно-бурим, а ще - зі смертельно отруйним мухомором смердючим.
Які симптоми отруєння
- нудота
- блювання
- головний біль
- галюцинації
- болі в животі
Що робити при отруєнні грибами
- в першу чергу викличте "швидку"
- до приїзду медиків промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої води, натиснувши пальцем на корінь язика викличте нудоту, прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок)
- не слід викидати приготовлені гриби, оскільки їх аналіз допоможе лікарям встановити, чим викликане отруєння.
Як відрізнити отруйні гриби від їстівних (Фото: ukrinform.ua)
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