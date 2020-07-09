Ядовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знать
Четверг 09 июля 2020 обновлено 07:22
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Съедобные грибы имеют ядовитых "двойников" (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что нужно знать про грибы и как как отличить съедобные от ядовитых "двойников"
В Украине около 500 видов грибов являются съедобными, но и ядовитых и несъедобных также немало. Случаи отравлений после вылазок в лес на "тихую охоту" исчисляются ежегодно тысячами, а иногда для грибников-любителей инциденты могут окончиться гибелью.
Важно знать основные правила, как отличить съедобные грибы от ядовитых "двойников" и как оказать первую медицинскую помощь до приезда "скорой". В условиях, когда после дождей в Украине ожидается "грибной бум", желающим отправиться с лукошком за лисичками и опятами будет полезна инфографика-шпаргалка, составленная журналистами "Укринформ".
Дело в том, что ядовитые грибы могут умело маскироваться под съедобные, и ошибка в таких случаях может привести к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу.
Какие у съедобных грибов есть опасные "двойники"
- Белый гриб можно спутать с опасными желчным и сатанинским грибами.
- Съедобные опята имеют внешне похожие несъедобные "двойники" серо-желтый и краснокирпичный грибы.
- Масленок иногда можно перепутать с условно несъедобным перцовым грибом.
- Съедобная сине-зеленая сыроежка имеет смертельно ядовитого "двойника" бледную поганку, а еще - несъедобный шампиньон пестрый.
- Под съедобный лесной шампиньон могут замаскироваться смертельно ядовитые мухомор вонючий и мухомор весенний.
- Лисичка имеет несъедобных "двойников" говорушку оранжевую и паутинник оранжево-красный.
- Гриб-зонтик можно иногда спутать с несъедобными хлорофилумом свинцевошлаковым и хлорофилумом темно-бурым, а еще - со смертельно ядовитым мухомором вонючим.
Какие симптомы отравления
- тошнота
- рвота
- головная боль
- галлюцинации
- боли в животе
Что делать при отравлении грибами
- в первую очередь вызовите "скорую"
- до приезда медиков промойте желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажав пальцем на корень языка вызовите тошноту, примите активированный уголь (4-5 таблеток)
- не стоит выбрасывать приготовленные грибы, так как их анализ поможет врачам установить, чем вызвано отравление.
Как отличить ядовитые грибы от съедобных (Фото: ukrinform.ua)
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