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Ядовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знать

Четверг 09 июля 2020 обновлено 07:22
Ядовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знать
Съедобные грибы имеют ядовитых "двойников" (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Что нужно знать про грибы и как как отличить съедобные от ядовитых "двойников"

В Украине около 500 видов грибов являются съедобными, но и ядовитых и несъедобных также немало. Случаи отравлений после вылазок в лес на "тихую охоту" исчисляются ежегодно тысячами, а иногда для грибников-любителей инциденты могут окончиться гибелью.

Важно знать основные правила, как отличить съедобные грибы от ядовитых "двойников" и как оказать первую медицинскую помощь до приезда "скорой". В условиях, когда после дождей в Украине ожидается "грибной бум", желающим отправиться с лукошком за лисичками и опятами будет полезна инфографика-шпаргалка, составленная журналистами "Укринформ".

Дело в том, что ядовитые грибы могут умело маскироваться под съедобные, и ошибка в таких случаях может привести к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу.

Какие у съедобных грибов есть опасные "двойники"

  • Белый гриб можно спутать с опасными желчным и сатанинским грибами.
  • Съедобные опята имеют внешне похожие несъедобные "двойники" серо-желтый и краснокирпичный грибы.
  • Масленок иногда можно перепутать с условно несъедобным перцовым грибом.
  • Съедобная сине-зеленая сыроежка имеет смертельно ядовитого "двойника" бледную поганку, а еще - несъедобный шампиньон пестрый.
  • Под съедобный лесной шампиньон могут замаскироваться смертельно ядовитые мухомор вонючий и мухомор весенний.
  • Лисичка имеет несъедобных "двойников" говорушку оранжевую и паутинник оранжево-красный.
  • Гриб-зонтик можно иногда спутать с несъедобными хлорофилумом свинцевошлаковым и хлорофилумом темно-бурым, а еще - со смертельно ядовитым мухомором вонючим.

Какие симптомы отравления

  • тошнота
  • рвота
  • головная боль
  • галлюцинации
  • боли в животе

Что делать при отравлении грибами

  • в первую очередь вызовите "скорую"
  • до приезда медиков промойте желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажав пальцем на корень языка вызовите тошноту, примите активированный уголь (4-5 таблеток)
  • не стоит выбрасывать приготовленные грибы, так как их анализ поможет врачам установить, чем вызвано отравление.

Ядовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знатьЯдовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знатьЯдовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знать

Как отличить ядовитые грибы от съедобных (Фото: ukrinform.ua)

Ранее украинцам рассказали, как уберечься в разгар лета от кишечных инфекций.

Также мы писали о том, что категорически нельзя делать при пищевом отравлении.

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