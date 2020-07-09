Ядовитые грибы маскируются под съедобные: что важно знать

Съедобные грибы имеют ядовитых "двойников" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что нужно знать про грибы и как как отличить съедобные от ядовитых "двойников"

В Украине около 500 видов грибов являются съедобными, но и ядовитых и несъедобных также немало. Случаи отравлений после вылазок в лес на "тихую охоту" исчисляются ежегодно тысячами, а иногда для грибников-любителей инциденты могут окончиться гибелью.

Важно знать основные правила, как отличить съедобные грибы от ядовитых "двойников" и как оказать первую медицинскую помощь до приезда "скорой". В условиях, когда после дождей в Украине ожидается "грибной бум", желающим отправиться с лукошком за лисичками и опятами будет полезна инфографика-шпаргалка, составленная журналистами "Укринформ".

Дело в том, что ядовитые грибы могут умело маскироваться под съедобные, и ошибка в таких случаях может привести к тяжелым отравлениям и даже летальному исходу.

Какие у съедобных грибов есть опасные "двойники"

Белый гриб можно спутать с опасными желчным и сатанинским грибами.

Съедобные опята имеют внешне похожие несъедобные "двойники" серо-желтый и краснокирпичный грибы.

Масленок иногда можно перепутать с условно несъедобным перцовым грибом.

Съедобная сине-зеленая сыроежка имеет смертельно ядовитого "двойника" бледную поганку, а еще - несъедобный шампиньон пестрый.

Под съедобный лесной шампиньон могут замаскироваться смертельно ядовитые мухомор вонючий и мухомор весенний.

Лисичка имеет несъедобных "двойников" говорушку оранжевую и паутинник оранжево-красный.

Гриб-зонтик можно иногда спутать с несъедобными хлорофилумом свинцевошлаковым и хлорофилумом темно-бурым, а еще - со смертельно ядовитым мухомором вонючим.

Какие симптомы отравления

тошнота

рвота

головная боль

галлюцинации

боли в животе

Что делать при отравлении грибами

в первую очередь вызовите "скорую"

до приезда медиков промойте желудок: выпейте 5-6 стаканов кипяченой воды, нажав пальцем на корень языка вызовите тошноту, примите активированный уголь (4-5 таблеток)

не стоит выбрасывать приготовленные грибы, так как их анализ поможет врачам установить, чем вызвано отравление.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных (Фото: ukrinform.ua)

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