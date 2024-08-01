Длинные юбки - тренд лета 2024. Какие фасоны выбрать и с чем их носить (фото)

Обратите внимание на изделие бежевого цвета, которое можно носить с костюмной жилеткой, а также трендовыми босоножками. Такой аутфит будет удобным и изысканным одновременно.

Длинные юбки в моде этим летом (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Также присмотритесь к юбке в складку, которая отлично подойдет для особых случаев. Подчеркните наряд аксессуарами, легким макияжем и удачно подобранным верхом.

Модная юбка на лето-осень 2024 (Фото: instagram.com/valerie.kei)

Атласные юбки - настоящий летний хит. Они достаточно универсальны и позволяют создавать множество различных сочетаний. Один из возможных вариантов можете увидеть на странице ниже:

Атласная длинная юбка в тренде (Фото: instagram.com/le.petit.colette)

Также обратите внимание на юбки из кружева, которые станут вашей модной находкой в летний период. Смело сочетайте их с любимыми футболками и удобной обувью.

Длинная кружевная юбка (Фото: instagram.com/lisaifi)

Кроме того, особенно стильно длинная юбка будет смотреться в комбинации с нарядной блузой и обувью на каблуке. Добавьте небольшое количество макияжа, распустите волосы, не забудьте про аксессуары - и непревзойденный образ готов!

Стильный образ с юбкой (Фото: instagram.com/jeanne_andreaa)

Если же хотите ярких сочетаний, обратите внимание на юбку с принтом, например, цветочным. Цветочные рисунки продолжают покорять модниц в этом сезоне, и это неудивительно, поскольку подобные узоры передают солнечное настроение и красоту.

Длинная юбка с цветочным принтом (Фото: instagram.com/annamavridis)