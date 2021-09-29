Довірлива українка перерахувала "іноземцю з інтернету" купу грошей: розкрита схема шахраїв

Колишній чоловік оформив кредит

Так, у кіберполіції виявили, що за фото та даними з інтернету вони встановили справжнє ім'я зловмисника.

Виявилось, що справжні паспортні дані чоловік ретельно приховував ще з 2014 року. Причина у шахрая на це була – він переховувався від правоохоронних органів Львівської області. Йому загрожувало 5 років за ґратами за підробку даних та шахрайські дії.

Чоловік обманув розповідями про пенсію в США

Інший шахрай видурив у жінки 200 тисяч – за потенційний переїзд до Сполучених Штатів. Зокрема, пара познайомилась в інтернеті, де чоловік обіцяв забрати 37-річну жінку до себе, якщо та отримає його пенсію, зароблену за 2 роки служби в США. Зберігати жителька Умані мала 2 мільйони доларів.

Шахрай запевнив, що гроші довірливій українці передадуть поштою, однак вона мала сплатити збір – майже 186 тисяч гривень. Тому вона і перерахувала велетенську суму на картку одного з клієнтів українського банку.

Тоді у жінки не виникло жодних підозр доки іноземець не попросив про ще сотню тисяч – для оформлення документів. Саме тоді вона здогадалась, що її ошукали.

Як не втрапити на гачок до шахраїв

Українців закликають не довіряти малознайомим і чужим людям, та радять ретельно перевіряти інформацію, аби не потрапити у пастку.

Зокрема, лише від початку року правоохоронці на Черкащині отримали понад 10 тисяч заяв та повідомлень про вчинення шахрайських дій. Також понад півсотні таких злочинів вже розкрили та 175 зловмисникам слідчі вручили підозри.