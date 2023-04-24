Девушка плакала, все смеялись. В Виннице преподавательница "травила" ученицу за "не интеллигентную" одежду

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 24 апреля в Винницком профессиональном колледже строительства, архитектуры и дизайна Киевского национального университета строительства и архитектуры.

"Сегодня куратор моей дочери, Галуша Алла Викторовна, публично перед всей группой начала осуждать одежду моего ребенка, рассказывая о какой-то ж*пе, интеллигенции, дресс-коде. Своим публичным унижением моей дочери ей удалось вызвать смех у одногруппников и слезы у моей дочери", - пишет мама ученицы.

При этом женщина отмечает, что в Уставе колледжа нет ни слова о дресс-коде, только указано, что "студенты должны быть опрятными".

"Она потащила дочь к другим работникам заведения для продолжения унижения. Кстати, другие преподаватели до этого за сегодняшний вид ничего ей не сказали, хотя видели ее, а когда уже привела куратор, то тоже начали осуждать", - возмущается Алена.

После такого унижения ребенок позвонил в слезах матери и рассказал ему о ситуации.

Ученица попала под критику преподавательницы за этот наряд (фото: "Батьки SOS" Facebook)

Какая позиция преподавательницы по поводу этой ситуации

Алена Дяченко позвонила преподавательнице, чтобы прояснить ситуацию.

"Она начала рассказывать, что это она переживала, что холодно и дочь замерзнет и о никаких "ж*пах" она не говорила, и еще куча, и куча лжи. Но она не была в курсе, что дети записали этот разговор на паре. Когда я уже попросила заканчивать этот цирк, потому что я все слышала своими ушами, она перешла в фазу "атаковать", - рассказывает мама ученицы.

По ее словам, в ее сторону посыпались угрозы, что дочь теперь не сможет нормально учиться и мама "должна быть благодарна, что преподавательница смотрит за ее ребенком, потому что он брошен на произвол судьбы".

Мать девочки намерена писать заявление в полицию по поводу публичного осуждения педагогом внешнего вида своей дочери.