Придется ремонтировать: топ-5 ошибок водителей, которые вредят автомобилю

Многие водители совершают типичные ошибки, что приводит как к серьезным неисправностям в автомобиле, так и к опасным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому важно стараться избегать их.
Об этом пишет Sante Plus.
Почти все водители привыкли держать руку на коробке передач во время езды. Однако это может привести к преждевременному ее повреждению.
Надо попытаться держать обе руки на руле, чтобы избежать постоянного повторения этого жеста. Также это поможет лучше реагировать на непредсказуемые ситуации.
Эксперты говорят, что неправильное давление в шинах может привести к чрезмерному расходу топлива и сократить срок их службы. Недостаточно накаченные шины обеспечивают плохое сцепление с дорогой, поэтому риск аварии увеличивается.
Также, если шины излишне накачаны, то они могут лопнуть, если попадут в выбоину.
Парковка машины на улице ухудшает ее состояние и внешний вид.
В частности, со временем ремни и уплотнения могут преждевременно изнашиваться из-за влажности и колебания температуры.
На дороге необходимо соблюдать граничную концентрацию, причем независимо от того, с какой скоростью вы едете.
Это может привести к капитальному ремонту двигателя. Когда вы заводите автомобиль, моторная смазка проходит через систему и для этого ему нужно время.
Если этого не делать, то двигатель серьезно повредится.
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