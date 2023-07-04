Украинцев предупредили о штрафах. Запомните эти правила вылова рыбы, чтобы не влететь в копеечку

Детали "золотой" рыбалки

Инцидент произошел на реке Рось у села Гор-Пустоваровское Белоцерковского района Киевской области.

Во время рыбоохранного рейда правоохранители зафиксировали гражданина, совершавшего отлов раков. Однако своими действиями он превысил суточную норму отлова на 26 штук. В общей сложности у него обнаружили 56 раков.

Киевлянин превысил ограничение вылова раков почти на 90 000 гривен (фото: facebook.com/KyivskyFishPatrol)

Таким образом, мужчина нанес ущерб рыбному хозяйству в размере 86 632 гривен, которые он обязан возместить. На него также составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП о грубом нарушении Правил рыболовства с применением запрещенных орудий лова.

Какие ограничения на отлов сейчас действуют

Согласно действующим правилам рыбак может неограниченно ловить атерину, уклейку, карликового сома, ротань-головнюшку, солнечного окуня, тюльку, чебечку амурского, рапанов.

Однако на все другие виды рыб (белый амур, линь, лещ, щука, толстолоб и т. п.) действует ограничение до трех килограммов или одна штука, если на эту особь стоит подобный предел.

Что касается раков, то их можно выловить не более 30 штук, моллюсков - до пяти килограммов, а креветок - до килограмма.

Какие штрафы за незаконный отлов рыбы

Ежегодно во время сезонного нереста рыбы составляют перечень особей, отлов которых под запретом. За нарушение можно получить немалые штрафы. Так, например, наибольшее денежное наказание платят за незаконный отлов сома - 5 117 гривен за одну особь.

Далее следует щука - 3 468 за отлов. Самыми дешевыми в этом смысле станут сплетня, красноперка и плоскирка - по 1 564 гривен штрафа за особь.

Можно ли ловить рыбу во время войны ночью

Сегодня ходить на ночную рыбалку запрещено комендантским часом. К примеру, в Киеве он начинается в полночь. До этого времени граждане, не имеющие специальных пропусков, должны находиться дома.

За нарушение режима комендантского часа может грозить штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.