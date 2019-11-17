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На Донбасі ліквідували ще одного небезпечного бойовика (фото)

STYLERВійна    17.11.2019 - 19:55
На Донбасі ліквідували ще одного небезпечного бойовика (фото)
На Донбасі вбили бойовика "ДНР" (фото: youtube.com.vicenews)

У Донецькій області українські військові знищили ще одного терориста "ДНР"

В зоні проведення бойових дій на Донбасі українські військові ліквідували ще одного бойовика "ДНР". На цей раз ним виявився місцевий мешканець Донецька Олег Головнєв по кличці "Терентій". Його смерть настала 12 листопада. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє український військовий і патріот Анатолій Штефан (Штірліц).

"12.11.19 Головнев "Терентій" Олег сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Наголошується, що бойовик входив у чорний список сайту "Миротворець". Він народився і жив в Донецьку.

"26.01.2015 був поранений в ході бою в районі н. п. Нікішино. Отримав осколкове поранення грудної клітки справа. Вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин лівого колінного суглоба", - сказано на сайті "Миротворець".

На Донбасі ліквідували ще одного небезпечного бойовика (фото)Бойовик Олег Головнев (фото: Анатолій Штефан/Telegram)

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