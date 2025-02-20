Следуйте этим 5 вещам, чтобы избежать боли и травм во время бега

Бег является прекрасным видом физических упражнений и способом проводить больше времени на свежем воздухе. Чтобы избежать травм и боли в ногах, стоит придерживаться 5 советов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Качественные носки

Тренер Алекса Дакворт-Бриггс рассказал, что часто люди думают, что если у них есть пара качественных кроссовок, то носки уже не так важны.

Однако, неудобные носки могут привести к появлению волдырей и натирания, что приводит к дискомфорту и снижению производительности. Зато хорошая пара носков для бега обеспечит амортизацию для ног, а также уменьшит трение.

Это полезно не только для ваших ног, но и для кроссовок, это предотвращает истирание внутренней части обуви, благодаря чему они прослужат дольше.

Приталенная обувь

После выбора правильных носков, нужно убедиться, что кроссовки вам действительно подходят. Все потому, что кроссовки, которые "свободны" на ноге, могут легко привести к травмам лодыжки.

С другой стороны, также следует избегать слишком тесной обуви, поскольку она может натирать и вызывать боль. Покупать обувь желательно лично, ведь это дает возможность примерить ее перед покупкой. Так вы узнаете, хорошо ли она сидит и удобно ли ее носить.

Разминка

Прежде чем отправляться на пробежку, обязательно разомнитесь, чтобы увеличить приток крови к лодыжкам и стопам.

Хорошие примеры разминки включают: махи ногами и высокие колени. Махи - это когда вы медленно бежите вперед, одновременно толкая пятками вверх к ягодицам. Высокие колени требуют от вас поднимания колена к груди во время бега. Оба движения давят на ваши стопы, готовя их к активности.

Дни отдыха

Выходной день для бега является жизненно важным и эффективным способом обеспечить вашим ногам достаточно времени для восстановления, особенно потому, что они естественно будут чувствовать усталость.

Менее опытные бегуны должны делать пробежки на длинные дистанции не чаще трех раз в неделю. Это дает достаточно времени для восстановления и предотвращает дальнейший риск травм.

Боль

Любую боль в ногах нельзя игнорировать, ведь со временем это может привести к еще большим проблемам и снижению подвижности.

Если у вас боль в стопе, которая долгое время не дает вам покоя, тогда обратитесь к врачу. Он сможет увидеть, незначительная ли проблема или есть что-то серьезнее.