Ця доступна всім українцям крупа продовжує життя

Лікарі розповіли про дивовижну крупу, яку багато українців вважають буденною частиною свого раціону. Її подорожчання часто стає темою для мемів, про неї розповідають анекдоти, а часте її поїдання порівнюють з вірністю в тривалому шлюбі. Мова йде про кимось улюблену, а кимось не дуже, гречку.

Але вчені кажуть, що гречка не так проста, як заведено думати, адже її регулярне вживання може продовжити ваше життя. Про це пише Golos.ua з посиланням на Cereal Science.

Річ у тому, що дієта на основі гречаної каші допомагає підвищити рівень білка SIRT1 з сімейства сіртуїнів. Саме він захищає всі клітини організму, визначаючи їх поживний статус, що і впливає на тривалість життя.

І експеримент на лабораторних щурах довів це. Так, учені додали в раціон гризунів гречку і розділили їх на три групи. В результаті в групі, яка отримувала найбільше гречки, були підвищені рівні білка SIRT1.

Біологи кажуть, що зерно гречки містить багато неперетравлюваної клітковини. Гречка є низькокалорійним продуктом і при додаванні в раціон збільшує вироблення SIRT1, який захищає клітини травної системи, не викликаючи голоду і втрати росту.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найкориснішу кашу, яка втамовує голод і спалює жир.

Також повідомлялося, що лікарі назвали найбільш небезпечні дієти, які завдають здоров'ю непоправної шкоди.