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Доставляли в лікарню на вертольоті: на Донбасі дитина стала жертвою домашньої тварини

Донецька область, Субота 19 вересня 2020 14:53
Доставляли в лікарню на вертольоті: на Донбасі дитина стала жертвою домашньої тварини
Дворічну дитину сильно покусала собака під Донецьком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дворічний хлопчик став жертвою домашнього пса

У Донецькій області в місті Селидове дворічну дитину сильно покусала собака. Хлопчик у вкрай важкому стані був доставлений в лікарню Дніпра. Для його транспортування використовували вертоліт. Подробиці розповіла у своєму Facebook радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Згідно з опублікованою інформацією, інцидент стався в день народження дитини під час свята. Поки батьки були в будинку, хлопчик вийшов на двір. Там на нього напав домашній пес. Собака вчепився в пахову область, в результаті хлопчик втратив геніталії, анальний отвір і отримав пошкодження стегнової артерії. Дитина була доставлена в лікарню в Дніпрі за допомогою санавіації.

"Хлопчика у супроводі відомого дитячого анестезіолога Андрія Островського реанімобілем медицини катастроф Донецької області привезли на майданчик аероевакуації 66-го мобільного госпіталю, звідки військовим вертольотом з мамою евакуювали в Дніпро", - написала радник голови ОДА Тетяна Губа в Facebook.

У Дніпрі дитину відвезли в реанімацію обласної дитячої клінічної лікарні на вулиці Космічній. Зараз медики продовжують боротися за життя дитини, попри украй важкий стан.

Доставляли в лікарню на вертольоті: на Донбасі дитина стала жертвою домашньої тварини

Дворічної дитини сильно покусала собака під Донецьком (фото: facebook.com/tpguba)

Нагадаємо, що раніше, менш як тиждень тому під Тернополем дитину ледь не розірвали собаки.

Також ми писали, що закарпатський пес отримав звання "Герой року".

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