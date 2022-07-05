Дістали 8 осколків: зірку українського кіно поранили на східному фронті

Актор Сергій Філімонов з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну захищає рідну країну. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, щоб провідати сім'ю. А потім знову вирушив у найгарячіші області України.

"Нас накрило градом. Мене поранили. Вже дістали 8 осколків. Евакуюють до Дніпра. Все буде чікі-піки!" - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

Сергій Філімонов - громадський діяч, лідер неформального молодіжного руху "Гонор", екскерівник київської філії "Цивільного Корпусу Азов" та Київського "Національного Корпусу", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в'язнів та жертв політичних злочинів.

У 2014 році відправився на захист України у складі добровольчого батальйону "Азов". Був поранений під Іловайськом, брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, під Гранітним.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

У 2015 році став одним з організаторів мирної громадської акції "Блокада Криму". Організував "Уроки мужності" і проводив спеціальні заняття для школярів про патріотизм і військовий вишкіл.

Нагороджений медаллю "Захисник Маріуполя" та нагородою від предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

У 2017 році одружився й у нього народився син Орест. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".