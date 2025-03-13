Исследователи нашли уникальную лягушку, которая более 130 лет считалась вымершей

В 1893 году французский энтомолог Филибер Жермен впервые наткнулся на лягушку с полоской на спине. В 1902 году немецкий натуралист по имени Рудольфо Амандо Филиппи дал новому виду лягушки официальное название - Alsodes vittatus.

Но с тех пор эту лягушку больше никто не видел. Сначала ее считали призраком, а потом пришли к выводу, что этот вид - вымерший.

Однако в период с 1995 по 2002 год было немало экспедиций, которые пытались найти загадочную амфибию. Но безрезультатно. В 2015-2016 годах были еще экспедиции, которые смогли наткнуться на других лягушек, в пределах той же группы.

В период с 2023 по 2024 годы исследователи решили повторить маршрут Жермена внутри Hacienda San Ignacio de Pemehue в Чили и провели тщательные поиски в регионе. Лягушка Alsodes vittatus (фото: Jam Press)

Результатом стало обнаружение трех мест обитания Alsodes vittatus, что стало первым подтверждением существования этого вида за более чем столетие. Дополнительно в двух других местах были найдены лягушки родственного вида Alsodes igneus.

Исследователи собрали образцы для использования подтверждения, что этот уникальный вид лягушек действительно существует.

Главным признаком этого вида ученые считают вертикальную линию на спине. Однако, выяснилось, что не каждая лягушка этого вида имеет одинаковую маркировку. Не все лягушки этого вида имеют на спине линию (фото: Эдвин Риверос)

После проведения исследований и наблюдений за этим видом, исследователи пришли к неутешительному выводу - этот вид можно потенциально считать исчезающим

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