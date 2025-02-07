Вкус истории. Ученый нашел 4500-летние дрожжи и испек на них хлеб: что у него получилось

Представьте себе возможность попробовать хлеб, рецепт которого происходит со времен Древнего Египта. Физик и геймдизайнер Шеймус Блэкли сделал почти невероятное - он, использовав дрожжи, которым более 4500 лет, испек буханку хлеба. Его эксперимент не только воссоздал вкус древнего хлеба, но и открыл новые горизонты в понимании кулинарной истории человечества.

Что известно об этом эксперименте и какой хлеб получился у ученого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Идея и подготовка к эксперименту

Шеймус Блэкли, известный как один из создателей игровой консоли Xbox, увлекается историей хлебопечения.

Его заинтересованность древними методами выпечки привела к амбициозной идее - попытаться воссоздать хлеб Древнего Египта, используя аутентичные дрожжи того времени.

Для этого он объединил усилия с археологом Сереной Лав и микробиологом Ричардом Боуменом.

Где ученые взяли дрожжи

Команда исследователей собрала образцы дрожжей со стенок глиняных горшков, возраст которых составляет около 4500 лет. Для этого они использовали ультрафиолетовые стерилизаторы, чтобы не повредить древнюю керамику.

В лаборатории образцы были тщательно проанализированы, чтобы выделить дрожжевые культуры, характерные для той эпохи.

Процесс выпекания хлеба

После успешного выделения дрожжей Блэкли решил использовать зерновые культуры, аналогичные тем, что применялись в Древнем Египте, в частности ячмень и пшеницу-однозернянку.

Он смешал муку с водой и нефильтрованным оливковым маслом, создав тесто. После недели ферментации и подготовки тесто было готово к выпеканию.

Как выглядит хлеб, испеченный из 4500-летних дрожжей (Коллаж РБК-Украина)

Результаты эксперимента

Выпеченный хлеб имел легкую и воздушную корочку, что было неожиданностью как для хлеба, изготовленного из 100% древнего зерна. По словам Блэкли, аромат и вкус были невероятными, с оттенками сладости и насыщенности.

Он отметил: "Мякиш получается легким и воздушным. Аромат и вкус невероятные. Я поражен. Различия действительно есть, и вы можете их заметить, даже если не являетесь хлебным специалистом. Это невероятно увлекательно, и я поражен, что это сработало".

Экспериментатор отметил, что самой большой проблемой было правильно подобрать ингредиенты и подобрать вкус. Поскольку дрожжи, которые сейчас используют пекари, преимущественно биоинженерные, ученому пришлось их заменить на дикие.

И этого было недостаточно для старинного вкуса, ведь смесь муки и воды должны были оставаться долгое время для сбора микробов из окружающей среды.

Но с давних времен наша среда претерпела значительные изменения, и современные микробы отличаются от древних. Именно поэтому Блэкли обратился за помощью к археологу и микробиологу.

Для выпечки теста Блэкли был вынужден использовать современные кулинарные инструменты. Но впоследствии он хочет провести еще один эксперимент и сделать хлеб с помощью глиняной ямы для выпекания, такую же, которую использовали египтяне.