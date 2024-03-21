В них до сих пор верят украинцы. В Минздраве развенчали 5 мифов о распространенной "военной" травме

Что нужно знать о черепно-мозговых травмах

"Легкие черепно-мозговые травмы, вызванные действием взрывной волны, сопровождали все войны, когда впервые применили артиллерию. После начала полномасштабной войны России против Украины, так называемая "контузия" стала настоящим вызовом для боеспособности наших подразделений", - рассказывают в Минздраве.

Взгляд на проблему "сквозь пальцы" и недостаточную изученность этого вида поражения и его последствия привели к формированию множества мифов. Ниже приводим самые распространенные из них.

Терминология

"Часто невидимое влияние взрывной волны называют "контузией". Однако это определение не всегда корректно. Чаще взрывная волна вызывает сотрясение головного мозга (лат. commotio). Его синоним - легкая черепно-мозговая травма (англ. mild Traumatic Brain Injury). А контузия (англ. contusion) о значительно более тяжелом виде травмы, который нередко может нуждаться в реанимационных вмешательствах", - объясняют в Министерстве.

Также взрывная волна может вызвать поражение слухового и вестибулярного аппаратов. Такую травму называют акубаротравмой. Этот термин часто используют неправильно. Например, когда говорят только о сотрясении головного мозга.

"Быстрое восстановление" после черепно-мозговой травмы легкой степени

В 70% случаев помощь людям с такой травмой оказывается неправильно или без учета индивидуальных особенностей. Речь идет:

о неправильном ведение травмы в остром периоде

об отсутствии качественной реабилитации

старшем возрасте

о наличии сопутствующих хронических заболеваний

о черепно-мозговой травме в анамнезе

о тяжелых психоэмоциональных перегрузках

"Наличие этих дополнительных факторов часто делает невозможным быстрое восстановление после травмы и негативно влияет на способность человека восстановить утраченные функции", - говорят медики.

Надо сделать МРТ, чтобы увидеть "контузию"

В основе "контузии" - сотрясение мозга, которое приводит к его повреждению. При этом изменения происходят на уровне нейронов и их связей. МРТ позволяет увидеть лишь косвенные признаки последствий травмы. К примеру, патологию оболочек мозга, если она возникла.

Вместо этого МРТ, КТ или другие подобные исследования не рекомендуют проводить, если есть обычное сотрясение головного мозга. Такие исследования целесообразно проводить исключительно в случае наличия у пациента симптомов, свидетельствующих о более тяжелом типе поражения.

Лечение пациентов с "контузией" капельницами

Внутривенное введение каких-либо препаратов при легкой черепно-мозговой травме не соответствует никаким клиническим установкам и не является доказательным.

Медикаментозное лечение, конечно, применяется для улучшения отдельных симптомов, однако определяющую роль играют качественная реабилитация и изменение образа жизни человека", - говорят медики.

Людям с легкой черепно-мозговой травмой следует избегать любых физических нагрузок

На самом деле, таким пациентам противопоказаны только чрезмерные нагрузки. Легкая физическая активность вроде аэробики - сверхмощный инструмент для восстановления функций мозга. Ведь движение помогает мозгу строить новые нейронные связи.