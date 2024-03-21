В них до сих пор верят украинцы. В Минздраве развенчали 5 мифов о распространенной "военной" травме

За два года полномасштабной войны много защитников и даже гражданское население получили черепно-мозговые травмы, или так называемые "контузии". Однако в народе вокруг этой травмы до сих пор существует много мифов, которые мешают людям быстро выздороветь.
О том, какие утверждения о контузии являются мифами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.
"Легкие черепно-мозговые травмы, вызванные действием взрывной волны, сопровождали все войны, когда впервые применили артиллерию. После начала полномасштабной войны России против Украины, так называемая "контузия" стала настоящим вызовом для боеспособности наших подразделений", - рассказывают в Минздраве.
Взгляд на проблему "сквозь пальцы" и недостаточную изученность этого вида поражения и его последствия привели к формированию множества мифов. Ниже приводим самые распространенные из них.
"Часто невидимое влияние взрывной волны называют "контузией". Однако это определение не всегда корректно. Чаще взрывная волна вызывает сотрясение головного мозга (лат. commotio). Его синоним - легкая черепно-мозговая травма (англ. mild Traumatic Brain Injury). А контузия (англ. contusion) о значительно более тяжелом виде травмы, который нередко может нуждаться в реанимационных вмешательствах", - объясняют в Министерстве.
Также взрывная волна может вызвать поражение слухового и вестибулярного аппаратов. Такую травму называют акубаротравмой. Этот термин часто используют неправильно. Например, когда говорят только о сотрясении головного мозга.
В 70% случаев помощь людям с такой травмой оказывается неправильно или без учета индивидуальных особенностей. Речь идет:
"Наличие этих дополнительных факторов часто делает невозможным быстрое восстановление после травмы и негативно влияет на способность человека восстановить утраченные функции", - говорят медики.
В основе "контузии" - сотрясение мозга, которое приводит к его повреждению. При этом изменения происходят на уровне нейронов и их связей. МРТ позволяет увидеть лишь косвенные признаки последствий травмы. К примеру, патологию оболочек мозга, если она возникла.
Вместо этого МРТ, КТ или другие подобные исследования не рекомендуют проводить, если есть обычное сотрясение головного мозга. Такие исследования целесообразно проводить исключительно в случае наличия у пациента симптомов, свидетельствующих о более тяжелом типе поражения.
Внутривенное введение каких-либо препаратов при легкой черепно-мозговой травме не соответствует никаким клиническим установкам и не является доказательным.
Медикаментозное лечение, конечно, применяется для улучшения отдельных симптомов, однако определяющую роль играют качественная реабилитация и изменение образа жизни человека", - говорят медики.
На самом деле, таким пациентам противопоказаны только чрезмерные нагрузки. Легкая физическая активность вроде аэробики - сверхмощный инструмент для восстановления функций мозга. Ведь движение помогает мозгу строить новые нейронные связи.
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