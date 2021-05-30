Помер геніальний український письменник Михайло Слабошпицький

Помер геніальний український письменник, літературознавець і публіцист Михайло Федотович Слабошпицький. Його твори входять в шкільну програму ще з молодшої школи, а доробок - неоціненний. Чим відомий митець - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про смерть генія повідомила його дружина Світлана Короненко у Facebook .

За словами коханої жінки, письменника не стало в ніч на 30 травня. Йому було 74 роки.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - написала Світлана Короненко.

Про причини смерті не повідомляється.

Ким був Михайло Слабошпицький

Михайла Слабошпицького знають та любить українські дітлахи. Адже на його творах "Хлопчик Валь", "Славко і Жарко" та багатьох інших, виросло не одне покоління.

А за роман-біографію "Поет із пекла" він був відзначений у 2005 році Національною премією імені Тараса Шевченка.

Є у доробку митця і дорослі серйозні роботи. Зокрема, він автор "Пейзажу для Помаранчевої Революції", а також роману "Марія Башкирцева", який перекладений на кілька мов.

Багато років життя Слабошпицький віддав видавництву "Ярославів вал", у якому був директором.

Син письменника Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна - журналісткою.