Помер Олександр Ройтбурд: чим знаменитий український художник всім нам запам'ятався

В Одесі 8 серпня у віці 59 років помер знаменитий український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Його ім'я пов'язане з низкою скандалів, в тому числі і політичних. А війну Ройтбурда за посаду голови музею порівнювали з баталіями на мерських виборах.

Чим всім нам запам'ятався український постмодерніст - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про смерть худодника повідомив в Facebook Олег Сенцов.

"Олександр Ройтбурд. R.I.P", - лаконічно написав режисер.

Причини смерті поки не повідомляються. Але відомо, що Ройтбурд протягом тривалого часу хворів.

В останньому своєму інтерв'ю виданню Бабель (вийшло 6 серпня 2021-го) діяч культури розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що він помітно "здав" і сильно схуд.

Олександр Анатолійович Ройтбурд народився в Одесі 14 жовтня 1961. Він був яскравим представником Південноукраїнської художньої школи, а також постмодернізму.

Музейні війни

Наприкінці 2017 року Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею.

Хоча ряд депутатів облради були категорично проти, тодішній голова Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов 19 березня 2018-го підписав з художником контракт на п'ять років.

Тоді в ЗМІ порівнювали баталії навколо перемоги Ройтбурда на конкурсі за посаду директора ОХМ з битвою за крісло одеського мера.

Звільнення і протести

4 вересня 2019 року Одеська обласна рада звільнила Олександра Ройтбурда з посади директора музею, попри всі досягнення музею при новому керівнику.

Відставку назвали політичною і вона викликала обурення у одеситів. Більше тисячі людей вийшли на мітинг, щоб відстояти Олександра Ройтбурда на позиції директора музею. Зрештою це набрало таких масштабів, що сам художник назвав ці події "культурним Майданом сучасної України".

Тодішній керівник облдержадміністрації Світлана Шаталова розпорядження про відставку підписувати відмовилася. А в Міністерстві культури заявили, що для звільнення Ройтбурда немає підстав. Потім слідували судові розгляди - художника то звільняли, то відновлювали на посаді.

Крапку поставив Верховний суд - він визнав Ройтбурда законним директором, це рішення вже не можна було оскаржити. А ще сам художник став депутатом обласної ради. І всі гроші, належні йому за законом на депутатські потреби - а це майже чотири мільйони гривень на рік, він передавав музею.

Перетворив Одеський художній музей на центр сучасного мистецтва

Чотири роки тому, коли художника Олександра Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею, зі стелі в залах текла вода, а на підлозі стояли відра.

Зараз в будівлі свіжий ремонт, новий дах і освітлення. А ще вперше з 1987 року тут змінили експозицію.

Тепер на третьому поверсі ОХМ відразу сім залів з картинами від 1920-х до 2020-го. Команда музею регулярно оновлює фонд, купуючи картини сучасних художників. Зараз музей готується стати національним і переїхати в нову будівлю.

Фото: Олександр Ройтбурд (wikipedia.org)

Погляди і громадянська позиція

Художника називали "порнографом, який малює картини лайном" і звинувачували в ненависті до Одеси.

Олександр Ройтбурд був учасником Євромайдану. Але при цьому виступав проти політики української влади спрямованої на підтримку української мови

"Сьогодні влада думає, що через мовну українізацію, через посилення праворадикальної ідеології, через культ Бандери вона консолідує націю. Я вважаю, це одна з найбільших її помилок, це, навпаки, розколе націю", - заявляв художник.