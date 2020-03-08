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Дорожні камери та жорсткі штрафи: коли в Україні почнуть розсилати "листи щастя"

STYLERАвто    08.03.2020 - 07:39
Дорожні камери та жорсткі штрафи: коли в Україні почнуть розсилати "листи щастя"
В Україні порушення ПДР будуть фіксувати камери (колаж РБК-Україна)

Кількість камер фіксації порушень ПДР будуть нарощувати по всій Україні

ПДР в Україні будуть фіксувати камери, а повноцінно нова система автоматичного контролю порушень на дорогах разом зі штрафами повинна запрацювати у квітні. Втім, за словами глави МВС Арсена Авакова, вже найближчим часом буде оголошено про старт перехідного періоду, який триватиме 45 днів.

Так, камери фото- і відеофіксації півтора місяці працюватимуть в режимі інформування та попередження.

Правоохоронці вже готують давно анонсовані "листи щастя" водіям, а за порушення правил дорожнього руху передбачено більш "дорогі" штрафи. Так, після пробного періоду процедура покарань буде застосовуватися по-повній.

Міністр також заявив у своєму блозі, що по всій країні планують поступово збільшувати кількість камер на автошляхах.

Раніше у Мінінфраструктури розповідали про намір встановити на дорогах державного значення 250 таких камер.

У лютому до реалізації проекту по впровадженню локальних програм безпеки залучили Київ, Одесу, Харків, Кам'янець-Подільський, Дніпро та Львів. Ці міста вже облаштовують інфраструктуру безпеки: системи зниження швидкості біля шкіл, велодоріжок та пішохідних переходів.

На думку Авакова, фото- відеофіксація є "єдиним шляхом" для скорочення трагічних ДТП, жертвами яких щотижня стають до 50 людей в Україні.

Дорожні камери та жорсткі штрафи: коли в Україні почнуть розсилати &quot;листи щастя&quot;

Дорожні камери і штрафи повинні знизити смертність на дорогах України, впевнений Аваков (Фото: blogs.pravda.com.ua)

Як повідомлялося раніше, в Україні з'явився новий сервіс від Міністерства інфраструктури, завдяки которму водіям будуть доплачувати за акуратне водіння.

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