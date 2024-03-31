Дорожные сумки, свитера и вельветовые коврики: мировой бренд показал, какая собачья мода в 2024 году

Giorgio Armani выпустил коллекцию для собак

Всемирно известный итальянский модный дом Giorgio Armani решил показать, что для собак можно создавать интересную моду.

Создатели решили позаботиться о домашних любимцах своих клиентов. Именно поэтому бренд дебютировал на рынке товаров для животных.

Giorgio Armani представил свою первую капсульную коллекцию одежды и аксессуаров для маленьких собак. Линейку для четырехлапых Armani создал совместно с маркой Poldo Dog Couture.

Как выглядит коллекция одежды для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)

"Колаборация Giorgio Armani и Poldo Dog Couture подготовила вас и ваших пушистых друзей", - говорится в описании коллекции.

Собачья коллекция включает дорожные сумки, ошейники, костюмы с логотипом мирового бренда, вязаные свитера, жилеты и вельветовые коврики и амуниция: шлейки, поводки и даже вельветовые коврики. Стоимость вещей для собак стартует от 210 долларов.

Моделями для фотосессии этих продуктов от Armani, конечно, стали собаки разных пород и размеров. И стоит признать, что эта коллекция выглядит невероятно мило.

Как выглядит коллекция одежды для собак (фото: instagram.com/giorgioarmani)

