Дороже монет и марок: за какие бешеные деньги покупают редкие елочные игрушки

История возникновения елочных игрушек

Первые украшения для елки появились в Германии в XVII веке. Тогда их изготовляли из съедобных материалов - яблок, орехов и выпечки. Стеклянные игрушки стали производить только в XIX веке в Тюрингии, где мастера создавали стеклянные шары вручную.

К концу века этот тренд распространился по Европе и Америке. Игрушки постепенно становились все сложнее по форме и дизайну, отражая популярные темы своего времени. В советской эпохе появились игрушки в виде героев космической эры и сельскохозяйственных продуктов.

Старинный свечной маятник 19 века стоит почти 26 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Особенности раритетных украшений

Коллекционеры ценят старинные украшения, отражающие исторические эпохи. К примеру, игрушки "Shiny Brite" 1950-х годов славятся яркими цветами и блестящими поверхностями.

В музеях можно найти редкие экспонаты, например стеклянная кукуруза времен Хрущева или сказочные персонажи викторианской эпохи. Уникальные экземпляры часто изготовляли вручную, что придает им ценности. Современные коллекционеры стремятся найти украшения, символизирующие ключевые моменты истории.

Дореволюционные елочные ангелы продают сейчас за 21 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Елочные игрушки как отражение культуры

Украшения отражают культурные и социальные изменения. Например, в 1960-х годах появились игрушки в форме космических кораблей из-за популярности космической тематики.

Американские традиции придали елочному декору яркие цвета и причудливые формы. В Японии популярны миниатюрные украшения, символизирующие удачу и изобилие. Игрушки также отображают популярную культуру, изображая персонажей комиксов или мультфильмов.

Советские Дед Мороз и Снегурочка продаются за 15 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Современные тренды в коллекционировании

Современные коллекционеры часто обращают внимание на игрушки из ограниченных серий или ретро-стиля. Растет интерес к винтажным украшениям, особенно изготовленным в ХХ веке.

Популярны также авторские работы мастеров, создающих уникальные дизайны. Важно и сохранение старинных украшений в надлежащем состоянии, что увеличивает их стоимость на рынке. Коллекционирование стало не только хобби, но и выгодной инвестицией.

Даже не игрушка, а гирлянда стоит сегодня 10 300 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Уход и хранение игрушек

Чтобы сохранить елочные украшения в идеальном состоянии, коллекционерам их следует осторожно паковать в специальные коробки. Стеклянные игрушки следует обертывать бумагой или тканью для защиты от ударов. Влажность и перепады температур могут негативно отразиться на их состоянии, поэтому важно хранить их в сухом месте.

Реставрацию старинных украшений производят только профессионалы, чтобы избежать повреждений. Забота об этих уникальных вещах гарантирует сохранение их ценности для будущих поколений.

Стеклянная елочная игрушка сейчас имеет цену в 7777 гривен (фото: скриншот Violity.com)