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Дороги просто "попливли": жахливі знімки наслідків стихії під Одесою

STYLERПодії    04.08.2019 - 19:29
Дороги просто "попливли": жахливі знімки наслідків стихії під Одесою
Злива під Одесою змила дороги і затопила авто - наслідки стихії на фото (колаж РБК-Україна)

Злива під Одесою спричинила масштабні руйнування

Під Одесою пройшли сильні дощі, які затопили десятки авто та зруйнували кілька доріг. Бурхливі потоки води розмили дороги в Білгород-Дністровському. На вулиці Єврейській навіть утворився провал, у який впав автомобіль. Про це повідомляє Бесарабія Inform.

Як повідомляється, на даний момент на місці події працюють комунальники. Найбільше через дощ серйозно постраждали вулиці Толбухіна і Десантників. Також на деяких вулицях утворились цілі озера, в яких тонули автомобілі. Крім того, через негоду частину будинків Білгород-Дністровського знеструмлено.

 

Злива під Одесою змила дороги і затопила авто - наслідки стихії на фото (фото: Бесарабія Inform)

Нагадаємо, що потужна злива в Одесі залив вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч. Повітряну трубку зняли на відео очевидці. У мережі показали наслідки стихії, яка пройшлася по Південній Пальмірі.

Мешканці зняли на камеру видовищне природне явище - смерч - ця досить висока воронка в небі в денний час утворилася під Одесою недалеко від межі міста.

Злива під Одесою змив дороги і затопила авто - наслідки стихії на фото (відео: youtube.com)

Як повідомлялося раніше, днями потужний буревій пронісся Запорізькою областю. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

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