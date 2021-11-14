Дорофєєва жахнула наслідками поїздки до Єгипту, після якої опинилася в лікарні

Надя Дорофєєва минулого тижня сильно отруїлася в Єгипті і її поклали в лікарню. Пізніше популярна співачка зізналася, що їй довелося провести деякий час під крапельницею, і медики не могли встановити її п'ять разів. Через це у артистки залишився величезний синець на лівій руці.

Зараз співачка почувається добре. Вона виступає і записує нові відео в сторіс.

Співачка зізналася, що панічно боїться уколів. Пізніше стало відомо, що Дорофєєвій стало погано через несвіже барбекю. Через проблеми зі здоров'ям довелося скасувати концерт 6 листопада.

Нагадаємо, чотири роки тому Дорофєєвій видалили фіброаденому - доброякісну пухлину молочної залози. Всі ці роки після операції співачка приховувала шрам на грудях.

У всесвітній день без бюстгальтера, який відзначається 13 жовтня, Дорофєєва прийняла рішення, що більше приховувати цей шрам не буде і показала його.

Вона також нагадала всім дівчатам, як важливо проводити регулярні огляди на рак молочної залози, щоб вчасно запобігти проблемі в разі чого.

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