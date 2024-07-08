Помогут успокоиться и отвлечься. 7 фильмов, которые стоит посмотреть, если вы испытываете стресс

"Всегда говори "Да"

Это американо-британский романтический комедийный фильм 2008 года с Джимом Кэрри в главной роли. Лента снята по одноименному роману британского писателя Дэнни Уоллеса.

В центре истории - Карл Аллен, которому выпадает возможность изменить свою жизнь простым способом: просто отвечать "да" на все вопросы, поскольку раньше часто он говорил обратное. И это правда приводит к тому, что жизнь главного героя становится наполненной непредсказуемыми приключениями.

"Ешь, молись, люби"

Следующая в очереди - американская романтическая мелодрама режиссера Райана Мерфи, которая была снята по одноименному роману Элизабет Гилберт. Главную роль в ленте сыграла Джулия Робертс.

Героиня Лиз Гилберт, у которой есть муж, успешная работа, дом, вдруг понимает, что запуталась в своей жизни. Она начинает разбираться, чего действительно хочет, и это приводит к переменам: разводу, самопознанию и интересным путешествиям.

Женщина отправляется в Италию, Индию, затем едет на Бали - новые места и люди учат ее, помогают понять собственные чувства и наполниться.

"Мы Миллеры"

Фильм, после которого от вашего плохого настроения не останется и следа. Главный герой Дэвид пытается помочь подросткам, попавшим в беду. Но на него нападают хулиганы и отнимают у него все, что при нем было. Поэтому он попадает в не самую лучшую ситуацию.

Для улучшения обстоятельств Дэвид ищет себе фиктивную семью, чтобы вместе с ними начать смелые приключения.

"1+1"

Французский фильм от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано знакомит зрителя с доброй историей, которая учит дружбе.

Парализованный богатый человек по имени Филипп ищет себе помощника, чтобы тот ухаживал за ним. На работу к нему устраивается Дрисс, у которого есть уголовные наклонности и не совсем хорошие манеры. Однако именно непосредственность этого героя, его естественность покоряют Филиппа, и мужчины начинают дружить.

"Стажер"

Американская кинокомедия режиссера, продюсера и сценаристки Нэнси Мейерс, вышедшая в 2015 году, рассказывает о 70-летнем Бене Виттакере. Мужчина устраивается на работу, где его ждет молодой коллектив.

Сначала им не слишком удается найти общий язык, однако впоследствии и Бен, и его новые коллеги становятся интересными друг для друга и начинают знакомиться поближе.

"Любимый из будущего"

Главный герой фильма - молодой и успешный мужчина Тим Лейк, который имеет одну особую способность - возвращаться в прошлое и менять события. Увлекательная история показывает зрителю, как Лейк экспериментирует с собственной жизнью и охотно использует свое умение.

Пока не приходит к выводу, что у него больше нет нужды возвращаться обратно, чтобы что-то изменить. И на такую мысль его наталкивают определенные обстоятельства.

"Обещать - не значит жениться"

Американская мелодрама от сценаристов сериала "Секс в большом городе" о том, как обрести свою любовь. Режиссером ленты, вышедшей на экраны в 2009 году, является Кен Квопис.

В центре сюжета - непростые отношения мужчин и женщин, которые не всегда правильно понимают намерения друг друга. Лента оставляет после себя приятное, легкое и одновременно правдивое послевкусие.