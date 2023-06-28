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Помогут оставаться молодыми как можно дольше: 5 женских витаминов, которые следует включить в рацион

Женские витамины, которые следует включить в рацион (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Витамины нужны для функционирования нашего организма. От них зависит не только наше самочувствие и метальное здоровье, но и внешний вид.

О том, какие женские витамины помогут быть здоровыми и оставаться молодыми, рассказала диетолог Светлана Павлюк в своем Instagram.

Витамин Д3

Витамин Д3 - главный помощник для женщин. Он положительно влияет на здоровье волос, ногтей, мозга, костей, сердца и всего организма в целом. При дефиците принимать не менее 5 тысяч дозировок и подбирается витамин только после сдачи анализов.

Омега 3

Омега 3 считается лучшей подружкой любой женщины. Хотите иметь чистую и сияющую кожу и блестящие волосы? Омега поможет! Суточная дозировка витамина не менее 1000 мг. Его принимать нужно 3 месяца, затем 1 месяц перерыва.

Магний

Все знают, что магний помогает бороться со стрессом. Его следует принимать, особенно после 40 лет. В организме женщины в такой период происходит гормональная перестройка, тело готовится к новому этапу и находится в стрессе.

Коллаген

Как известно, наша кожа остается упругой, когда в организме достаточно коллагена. Этот витамин является секретом не только отличной кожи, но и красивых волос и крепких ногтей. Также лучше, чтобы в составе был витамин С.

Витамин С

Витамин С не только повышает иммунитет и помогает бороться с болезнями, но также участвует в синтезе коллагена и защищает организм от старения.

Раньше мы писали о том, какие продукты полезны женского здоровья.

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