Помогут спасти жизнь: воин ВСУ дал советы, как выжить во время вражеских обстрелов

Боец отметил, что на днях их наблюдательная позиция, которую удерживал он с тремя побратимами, подверглась массированным ударам со стороны противника, а для обстрелов войска РФ применяли минометы, артиллерию и танк. Артобстрел продолжался несколько часов.

"Снарядов 120-ых мр*зи по нам не жалели. Бывало по четыре прилета за одну минуту, на нашу маленькую позицию, плюс - то один, то два орковских дрона висели четко над нами и корректировали орковскую арту, все это длилось более трех часов", - рассказал Антипов.

Сам он получил легкую контузию и сейчас в госпитале. Еще двое наших военных были ранены, а четвертый воин - погиб.

"23.01. Каждый год могу смело отмечать свой третий день рождения. Мой второй день рождения, это выход с Иловайска 29.08.2014. Но даже там такой задницы не было, которая была 23.01.2023", - говорится в публикации.

Военный ВСУ Алексей Антипов (фото: facebook.com / Alexey Antipov)

Алексей дал несколько советов, которые могут спасти жизнь, для тех, кто тоже окажется под вражеским артобстрелом.

Как себя вести при артобстреле - советы

Не нужно бегать из одной точки укрытия в другую, когда по вам работает вражеский 120-й миномет или артиллерия, и к тому же в это время над вами висят дроны противника и корректируют огонь.

"Найдите как можно более глубокую яму, как можно меньшего диаметра, желательно чтобы в ней мог поместиться только один человек, (если есть время, то выкопайте ее заранее) и ныряйте в ней как можно глубже, обязательно прижимаясь к теневой ее стороне!" - пишет боец.

При обстреле нужно уберечься не только от осколков, но и от контузии. Понизить урон, который наносит вашему мозгу взрывная волна от разрыва рядом с вами снаряда, можно простым способом:

держите рот обязательно немного открытым! Во время характерного свиста падающего возле вас снаряда и взрыва, который происходит через доли секунды, постарайтесь успеть произнести гласный звук "Ээ", либо "Аа".

Каска реально помогает не только от мелких осколков и падающих вам на голову глыб мерзлой земли, но также она поможет и от ударной волны.

Также помогают активные наушники.

Во время артобстрела оператору вражеского дрона, корректирующий по вам минометы и артиллерию, всегда интересно охотиться на подвижную и заметную цель, которая не скрывается даже под голыми ветвями деревьев, не придерживается теневой маскировки, находится в яме или окопе на солнечной стороне.

"Поэтому, если дрон висит высоко над вами и нет возможности его сбить, избегайте перемещения там, где вас не закрывают хотя бы мелкие ветки деревьев. Тень, теневая сторона, делает вас менее заметным", - рассказал Антипов.

Если возле вашего укрытия прогремел взрыв, и дрон продолжает висеть над вами, можно упасть на спину и принять неестественную позу, якобы вы ранены или погибли, чтобы стать для беспилотника "не интересным".

"Притвориться мертвым, когда по вам работает вражеская арта, которую корректирует дрон, в этом нет нечего позорного!", - отмечает он.