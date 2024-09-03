Помогает уснуть. Чем еще полезен мятный чай и кому его пить нельзя

Что нужно знать об этом чае

Мятный чай можно приготовить из свежих листьев, высушенных листьев или чайных пакетиков. В чайных пакетиках мяту перечную можно смешивать с другими ароматизаторами, такими как лакрица или фрукты. Он, естественно, не содержит кофеина, потому вы сможете пить его сколько угодно.

В мятном чае нет питательной ценности с точки зрения макроэлементов, и он содержит всего около двух калорий на 100 мл. Его ценность заключается в эфирных маслах и их потенциальной пользе для здоровья.

Польза мятного чая для здоровья

Может облегчить вздутие живота и расстройство пищеварения.

Мятный чай хорошо известен своим действием на пищеварение. Он может облегчить такие симптомы как газы и вздутие живота.

В настоящее время не так много исследований на людях относительно эффективности мятного чая, но некоторые исследования на животных показывают, что он может оказать расслабляющее действие на пищеварительную систему.

Большинство исследований было посвящено маслу перечной мяты, которая более концентрированной, чем чай, с некоторыми доказательствами того, что она может предложить некоторое кратковременное облегчение для больных СРК.

Если вы планируете использовать мятное масло или чай для лечения симптомов СРК, сначала поговорите с врачом общей практики, чтобы убедиться, что это подходит вам.

Отсутствие кофеина

Чистый мятный чай не содержит кофеина. Если вы приобретаете смесь мятного чая с черным или зеленым чаем, то он будет содержать кофеин.

Помогает заснуть

Нет исследований, подтверждающих утверждение, что мятный чай может помочь заснуть, но, поскольку он не содержит кофеина, его вполне можно пить перед сном и он может помочь вам расслабиться.

Поддержит свежее дыхание

Перечная мята широко используется в жевательной резинке, мятных чашках и зубной пасте для освежения дыхания, а благодаря своим природным антибактериальным свойствам она может помочь предотвратить неприятный запах изо рта.

Поможет при заложенном носе

Несмотря на то, что употребление мятного чая не избавит от простуды, ментоловый запах мяты вместе с паром от чая может помочь улучшить носовой поток воздуха, если у вас заложен нос.

Кому нельзя употреблять?

Есть некоторые доказательства того, что мятный чай может быть опасным для тех, кто страдает ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), поскольку он на самом деле может обострять симптомы, а не облегчать.

Если вы боретесь с изжогой, у вас есть грыжи желудка или камни в почках, старайтесь избегать мятного чая, поскольку, хотя побочных реакций не обнаружено, у некоторых он может усугубить симптомы.

Некоторые люди имеют аллергию на мяту. Сами листья могут вызвать раздражение кожи или глаз, например зуд и крапивницу. Если вы принимаете мятный чай, симптомы реакции обычно возникают в течение нескольких минут и могут включать зуд языка или горла, хрипы или кашель. В редких случаях эта реакция может быть серьезной и требует неотложной медицинской помощи.

Можно ли пить много мятного чая?

Единственным побочным эффектом, который вы можете почувствовать, будет необходимость чаще ходить в туалет из-за увеличения потребления воды.