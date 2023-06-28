Помогает похудеть и избежать хронических заболеваний: какой овощ нужно включить в рацион

Сколько калорий

Огурцы богаты жизненно важными витаминами и минералами. Из 300 г огурцов можно получить 11 г углеводов, 2 г клетчатки и белка, 0 г жира.

В огурцах есть витамин К, С, калий, марганец и магний.

Таким образом, потребление стандартной порции обеспечит около трети питательных веществ.

Огурцы нужно употреблять неочищенными, чтобы максимизировать их питательную ценность. Клетчатка и несколько витаминов и минералов содержатся в кожуре.

В огурцах много антиоксидантов

Специалисты говорят, что антиоксиданты предотвращают окисление, химический процесс, в результате которого образуются свободные радикалы. Эти опасные свободные радикалы могут скапливаться и стать причиной различных хронических заболеваний.

Также они содержат дубильные вещества и флавоноиды, два химических класса, которые хорошо борются с опасными свободными радикалами.

Огурцы увлажняют организм

Для метаболизма и физической активности вода необходима, а в огурцах ее очень много. Такой овощ помогает увеличивать гидратацию (удержание воды в организме).

Употребление огурцов может увлажнить тело вдвое эффективнее одного стакана воды после интенсивной тренировки.

Как огурцы помогают похудеть

Огурцы низкокалорийные, в 300 г содержится только 45 калорий. Поэтому можно употреблять в пищу много огурцов, не набирая вес.

Прием пищи с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий связан со значительным снижением массы тела.

Поддерживают работу кишечника

Огурцы могут поддерживать нормальную работу кишечника из-за высокого содержания воды. Также достаточное количество воды в организм поможет избежать запоров.

Огурцы также содержат клетчатку, помогающую контролировать перистальтику кишечника.

Кому нельзя есть огурцы

Не следует есть этот овощ при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, при обострении язвы и гастрите, ведь это может завершиться повышением кислотности желудка и вздутием живота.

Также овощ содержит калий, который может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать развитие гиперкалиемии. Это болезнь, которая может вызвать проблемы в работе почек или проблемы с сердечно-сосудистой системой.