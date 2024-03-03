Помогает или вредит: как на самом деле "внутренний критик" влияет на нашу самооценку

Что нужно знать о "внутреннем критике"

В моменты отчаяния человек очень легко может поверить в подобные жесткие слова и самообвинения, которые говорит ему "внутренний критик".

"У внутреннего критика на самом деле достаточно благородная цель: он смотрит за тем, чтобы наша самооценка была сбалансирована, но если он получает слишком много власти, то становится не помощником, а врагом", - объясняют психологи.

Внутренняя критика помогает человеку достигать своих целей и превосходить собственные ожидания, однако, если ее становится слишком много, это демотивирует и парализует человека.

"Сложно остаться креативной, упрямой личностью, если за плечами стоит тот, кто унижает тебя за любое действие", - добавляют эксперты.

При этом психологи говорят, что наш внутренний голос может говорить словами родственников или знакомых. Например, фразами бабушки, которая сравнивала нас с одноклассниками, или словами отца, который не умел хвалить.

"Нам может казаться, что внутренний критик прав, потому что он повторяет то, что мы уже слышали от важных для нас людей. Но в этой критике нет правды", - говорят психологи.

Внутренний критик - это не друг

"Критика может принимать различные формы, а сам критик очень ловок в подборе оскорблений и негативных оценок. Но эти образы не выдерживают проверки реальностью. Каждый из нас может совершать дурацкие или злые поступки, но мы не становимся из-за этого дураками или злодеями", - объясняют психологи.

Итак, если вы в следующий раз услышите голос, который говорит "Ты хуже других", подумайте, что бы вы сказали человеку, который оскорбляет вашего друга? Именно поэтому внутреннего критика надо поставить на место.