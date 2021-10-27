Чи буде в Україні примусова вакцинація: Шмигаль зробив заяву

В Україні на тлі введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для деяких категорій під загрозою відсторонення від роботи такі щеплення все одно залишаються добровільними. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслює, що в примусовому порядку проводити їх не будуть.

Про це 27 жовтня чиновник заявив на брифінг у Краматорську.

Глава Кабміну закликав громадян вакцинуватися і зазначив, що від цього залежить можливість повного зняття карантинних обмежень в країні - скасування епідзапретів і правил може бути, якщо 70% населення будуть щеплені.

За підрахунками Шмигаля, такі плани вдасться реалізувати, якщо щотижня будуть щеплюватися мінімум 1,5 мільйона українців.

"Як мінімум, першою дозою", - додав прем'єр.

В цілому ж темпи вакцинації в країні чиновник назвав хорошими.

"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде в світі", - акцентував увагу Шмигаль.

Також він повідомив, що до кінця 2021 року очікується поставка в Україну ще 13 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Прем'єр додав, що уряд не хоче вводити в Україні тотальний карантин і локдаун, так як це негативно відбитися на економіці, яка "набирає обертів".

Відео: Шмигаль висловився про ситуацію з вакцинацією від коронавірусу в Україні