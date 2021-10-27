Чи буде в Україні примусова вакцинація: Шмигаль зробив заяву
В Україні на тлі введення обов'язкової вакцинації від COVID-19 для деяких категорій під загрозою відсторонення від роботи такі щеплення все одно залишаються добровільними. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслює, що в примусовому порядку проводити їх не будуть.
Про це 27 жовтня чиновник заявив на брифінг у Краматорську.
Глава Кабміну закликав громадян вакцинуватися і зазначив, що від цього залежить можливість повного зняття карантинних обмежень в країні - скасування епідзапретів і правил може бути, якщо 70% населення будуть щеплені.
За підрахунками Шмигаля, такі плани вдасться реалізувати, якщо щотижня будуть щеплюватися мінімум 1,5 мільйона українців.
"Як мінімум, першою дозою", - додав прем'єр.
В цілому ж темпи вакцинації в країні чиновник назвав хорошими.
"У нас немає примусової вакцинації і не буде: це протизаконно, цього немає ніде в світі", - акцентував увагу Шмигаль.
Також він повідомив, що до кінця 2021 року очікується поставка в Україну ще 13 мільйонів доз вакцини Pfizer.
Прем'єр додав, що уряд не хоче вводити в Україні тотальний карантин і локдаун, так як це негативно відбитися на економіці, яка "набирає обертів".
Відео: Шмигаль висловився про ситуацію з вакцинацією від коронавірусу в Україні
Нагадаємо, що в Україні медичні працівники не потрапили до списку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації від COVID-19.