Додаткова оплата в готелях: за які послуги вам можуть "накрутити" рахунок

Такі рахунки постояльцям зазвичай пред'являють в день виїзду, тому при заселенні обов'язково уточніть, які послуги надаються безкоштовно.

Платним може бути все що завгодно: доступ до Інтернету, користування басейном або тренажерним залом. Також може бути додатковий туристичний збір або оплата за те, що вже знаходиться у вашому номері.

Туристичний збір

Його часто не включають у вартість готелю, яка вказана на сайті для броні. Або ж вказана, але дрібним шрифтом. Часом сума збору може бути в 50% від загальної вартості номера.

Або ж сума збору вказана тільки за одну людину, а не за весь номер, а ви забронювали апартаменти на чотирьох.

Такий збір оплачується на місці, і ці кошти йдуть до міського бюджету для підтримки туристичних місць та історичних пам'яток міста.

Перед поїздкою обов'язково перевірте курортні та туристичні збори.

Прибирання та обслуговування

У багатьох країнах плата за прибирання номера та обслуговування виноситься окремо. Це стосується не тільки готелів, але і приватних апартаментів. При бронюванні така інформація часто вказується, але можуть бути й інші варіанти.

Ви зупинилися в готелі, де потрібно повісити на дверну ручку табличку з проханням прибрати або поміняти ліжко – будьте обережні, ця послуга може бути платна.

І вам про це повідомлять вже при виселенні. Дізнайтеся заздалегідь, чи включені такі послуги у вартість вашого перебування.

Бар в номері

Практично все, що знаходиться у вашому холодильнику – не подарунок від готелю і коштує додаткових грошей. Але часто буває так, що прайсу в номері немає і ціну мінеральної води або алкогольного напою варто дізнатися заздалегідь на стійці реєстрації.

Навіть якщо у вашому номері стоїть дві пляшки мінеральної води на столі – все одно запитайте, чи входить це у вартість проживання.

Деякі готелі роблять подарунок своїм постояльцям у вигляді мінеральної води, пляшки вина або чаю. Але краще перестрахуватися.

Обмеження послуг під час пандемії

Коронавірус вніс зміни й в туристичній сфері, тому вам варто бути гранично уважними при бронюванні житла.

Багато готелів прибрали пункт про безкоштовне скасування бронювання за кілька днів до поїздки або навіть тижнів. А це означає, що вам доведеться віддати повну вартість житла, якщо ви спробуєте відмовитися від поїздки за 10 днів до її початку.

Якщо на території готелю є сауна, спортзал або басейн – зовсім не обов'язково, що їх відвідування буде безкоштовним для клієнтів.

Додаткову плату можуть взяти за доступ до Інтернету, до кабельних каналів, за користування парковкою або дитячою кімнатою.

Можуть бути додаткові збори за використання електрики, пральної машини, праски. Тому перевіряйте всі умови бронювання і з'ясовуйте всі умови та додаткові платні послуги заздалегідь.