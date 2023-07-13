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Доплата к пенсии за сверхурочный стаж: кто и сколько может получить

Сколько дополительно платят пенсионерам за сверхурочный стаж (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону.

Кто сможет получить доплату и сколько добавляют к пенсии за каждый год сверх страхового стажа - читайте ниже.

Кто имеет право на такую доплату

Согласно статье 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", доплату за сверхурочный стаж могут получать украинцы, у которых в трудовой книжке указано:

Для мужчин - более 35 лет стажа

Для женщин - более 30 лет стажа

Доплаты насчитывают тем пенсионерам, которые получат пенсию по возрасту.

Суммы доплат

В Пенсионном фонде Украины указывают, что размер такой доплаты не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Сейчас прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность составляет 2093 гривны. А значит, размер доплаты - 20,93 гривны.

Эта сумма добавляется за каждый полный год, который украинец отработал сверх обязательной нормы страхового стажа. То есть, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще +5 лет, то его доплата составит 104,65 гривен.

Важный нюанс

Пенсионерам, которые продолжают работать, при росте прожиточного минимума доплата за стаж сверх нормы будет пересчитана уже после увольнения с работы.

Кстати, ранее мы писали о том, какие еще существуют ежемесячные доплаты для пенсионеров.

А еще рассказывали о том, что юристы назвали пять ошибок, которые бывают при начислении пенсии.

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