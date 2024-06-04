Дочь Клеопатры. Что удалось узнать ученым о хранительнице династии и мощной правительнице

Клеопатра VII Филопатор - Фараон Птолемеевского царства Египта с 51 по 30 год до н.э., последняя действующая правительница, запомнившаяся своим управлением и невероятной красотой. Эту знаменитую женщину и один из самых популярных античных персонажей изображали в памятниках, бюстах, картинах, литературных произведениях, ей посвятили многие фильмы. После ее смерти Египет стал провинцией Римской империи. Однако ее дочь стала хранительницей династии и царицей, о чем мало кому известно.

Кем была дочь Клеопатры и где она стала царицей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Клеопатра и римский полководец Марк Антоний

Клеопатра правил Египтом 22 года последовательно со своими братьями (они же по традиции были ее формальными мужчинами. А настоящий брак и большую любовь ей принес полководец Марк Антоний. Также она имела любовную связь с Юлием Цезарем.

"Ибо красота этой женщины была не той, что называется несравнимой и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось волшебной красотой, и потому ее образ, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, проглядывающим в каждом слове, в каждом движении, крепко врезался в душу. Самые большие звуки ее голоса лелеяли и радовали слух, а речь была точно многострунный инструмент, который легко настраивался на любой лад, - на любой язык…", - писал о ней Плутарх.

Клеопатра имела хорошее образование, владела многими языками. Ее роман с Марком Антонием длился десять лет. И хотя там было запутано много политических расчетов, их чувства были, по словам историков, настоящими.

От Марка Антония Клеопатра родила двух сыновей и дочь, а от Цезаря, по некоторым источникам, сына - Цезариона.

Следует отметить, что смерть Марка Антония и Клеопатры была романтичной и ужасной одновременно.

Клеопатра с доверенными служанками Ирадой и Хармион заперлась у здания собственной гробницы. Антонию передали ложное известие о ее самоубийстве. Антоний устремился на свой меч.

Вскоре его, умирающего, женщины втащили в гробницу, и он умер на руках у плакавшей над ним Клеопатры. Сама Клеопатра, зажав в руке кинжал, демонстрировала готовность к смерти, но начала переговоры с посланником Октавиана, позволила ему проникнуть в здание гробницы и обезоружить ее.

По-видимому, Клеопатра еще сохраняла слабую надежду соблазнить Октавиана или даже договориться с ним и удержать царство. Октавиан обнаружил меньше податливости к искушению, чем Цезарь и Антоний.

Последние дни Клеопатры подробно описаны Плутархом по воспоминаниям Олимпа, ее врача. Октавиан позволил Клеопатре похоронить любимого; ее судьба оставалась непонятной. Она выглядела больной и давала понять, что уморит себя голодом – но угрозы Октавиана расправиться с детьми заставили ее принять лечение.

Вскоре влюбленный в Клеопатру Римский офицер Корнелий Долабелла сообщил, что через три дня ее отправят в Рим для триумфа Октавиана. Клеопатра велела передать заранее написанное письмо и замкнулась со служанками.

Октавиан получил письмо, в котором нашел жалобы и просьбы похоронить ее вместе с Антонием, и немедленно направил людей. Посланные нашли Клеопатру мертвой, в царском уборе, на золотом ложе. Поскольку до Клеопатры прошел крестьянин с горшком смокв, не вызвавший подозрений у стражи, было решено, что в горшке Клеопатре пронесли змею.

Утверждали, что на руке Клеопатры было немного видно два легких укуса. Саму змею в комнате не нашли, словно она выползла из дворца.

По другой версии, Клеопатра хранила яд в пустой главной шпильке. Эта версия подкрепляется тем фактом, что обе служанки Клеопатры умерли вместе с ней. Сомнительно, чтобы одна змея умертвила сразу трех человек.

Так правительница лишила Октавиана блестящего триумфа в Риме. Он казнил родного сына Цезаря от Клеопатры, а детей Марка Антония отдал на воспитание Октавии, своей сестре и жене Антония.

Что же известно о дочери Клеопатры

Девочку, родившуюся у царицы, назвали по традиции тех времен - Клеопатра Селена II. Она стала последней из рода Птолемеев. Марк Антоний признал ребенка законной дочерью и женился на ее матери. А через несколько лет он провозгласил Селену царицей Кирены и Ливии.

После сокрушительного поражения ее родителей от Октавиана (позже императора Августа) в битве при Акции в 31 году до н.э., юную Клеопатру Селену и ее брата забрали в Рим в качестве политических пленников. Октавиан одел их как Солнце и Луну, чтобы подчеркнуть свой триумф.

Воспитывалась в доме Октавии, сестры Октавиана и супруги Антония. В Риме Селена была открыта для культурных и интеллектуальных чудес огромной империи. Она получила исключительное образование, как положено женщине благородного происхождения, изучила греческую и латинскую литературу, философию и риторику. Благодаря свободному владению нескольких языков, она поддерживала связь со своим наследием (Египтом) и умело ориентировалась в мире дипломатии.

В 15 лет Селену выдали замуж за Юбу, царя Мавритании (современная территория Марокко и Алжира). Она переехала в страну мужчину, где занималась гуманитарными делами и помогала мужу по государственным вопросам.

Совместно они правили Мавритании 20 лет и за все это время дочери Клеопатры не пришлось побывать в Египте. В браке родилось двое детей - сын Птолемей и дочь Друзилла.

Селена основала успешный двор, известный своими интеллектуальными изысканиями и архитектурными достижениями.

Вероятное изображение Клеопатры Селены (Фото: Public Domain)

Благодаря своему влиятельному браку Клеопатра Селена II стала царицей Мавритании, огромной территории, находившейся под римским влиянием как клиентское королевство.

Вместе со своим мужем она правила с проницательностью и преданностью, принимая свое двойное наследие и совмещая египетское, греческое и римское влияние при дворе. Под ее патронатом процветал культурный обмен, способствуя развитию искусств, наук и зодчества.

Она была хорошей правительницей, ее правление характеризовалось стабильностью и процветанием, потому что она умело ориентировалась в сложном политическом ландшафте и обеспечивала автономию своего царства, заключала крепкие союзы с римскими императорами.

Селена обладала лидерскими чертами, умом, красотой и дипломатической сообразительностью, что принесло ей уважение. Именно при ее правлении Мавритания достигла расцвета. Влияние ее правления распространилось за пределы Мавритании, она поддерживала тесные связи с Египтом, сохраняла и популяризировала наследие своей семьи. Например, поддерживала поклонение египетским божествам - Исиде и Серапису.

Ее дети также сыграли немаловажную роль в истории, особенно в формировании истории Римской империи. Сын Птолемей совершил успешную военную карьеру и служил надежным союзником римских императоров, сыграв ключевую роль в истории региона. Друзилла родилась с высшей римской знатью.