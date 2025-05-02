Дочь Билла Гейтса случайно раскрыла его диагноз: тайна миллиардера разоблачена

Какой диагноз у Билла Гейтса

Фиби Гейтс во время разговора в подкасте случайно проговорилась, что у ее отца-миллиардера - синдром Аспергера. Стоит добавить, что сам сооснователь Microsoft никогда публично не подтверждал свой диагноз, хотя в некоторых заявлениях намекал, что у него есть черты аутистического спектра.

"Мой папа довольно социально неуклюжий. Он сказал, что у него, знаете, синдром Аспергера" - сказала Фиби, описывая, как ей бывает трудно приводить домой кавалеров.

"Приводить парня домой ужасно. Мне это также немножко смешно. Да, это неудобно, но смешно", - добавила дочь Билла Гейтса.

В 2023 году миллиардер в своих мемуарах "Исходный код" писал: "Мне бы, наверное, поставили диагноз сегодня, и это не плохо - это часть меня. Я был гиперсосредоточенным ребенком. Я так углублялся в то, что делал, что забывал поесть".

А в одном из интервью Билл Гейтс признался, что чувствовал себя другим, когда рос.

"Я всегда знал, что отличаюсь от других, и это смущало людей относительно моего уровня энергии и интенсивности, а также относительно того, что я просто иду изучать что-то новое. Когда ты ребенок, немного странно, что ты другой, или люди реагируют на тебя по-своему, или твои социальные навыки - ты ошибаешься в разных вещах", - сказал он.

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера - это часть расстройства аутистического спектра (РАС), состояние развития, которое влияет на то, как человек общается и взаимодействует с другими.

Люди с этим синдромом имеют средний или выше среднего интеллект и сильные вербальные навыки, но им может быть сложно с социальными сигналами, языком тела и построением отношений. Они часто развивают глубокий интерес к определенным темам и предпочитают рутину или предсказуемую среду.

У людей с этим синдромом обычно нет задержек в речевом или когнитивном развитии, но они могут прибегать к повторяющемуся поведению и трудно справляться с изменениями.

Преимущественно, у людей с синдромом Аспергера есть трудности в общении, они имеют стереотипное поведение и ограниченные интересы. При этом они могут иметь и сопутствующие заболевания аутистического спектра, но при этом этот синдром существенно отличается от классического аутизма.

Синдром является врожденным и воспитание и окружающая среда могут сильно влиять на проявления этого синдрома. У каждого ребенка симптомы синдрома Аспергера могут проявляться в разных формах, и каждый человек может иметь уникальный набор признаков.

Самые частые проявления:

Сложности в понимании невербальных знаков

Проблемы с инициацией и завершением разговора

Они могут использовать сложные термины, но не понимать их значения

Практически не понимают юмор и сарказм, воспринимая высказывания буквально

Сложности в прогнозировании событий

Неправильное восприятие мыслей и чувств других людей

Часто ограниченное и повторяющееся мышление

Потребность в структуре и порядке

Высокий уровень заинтересованности в конкретных темах

Чувствительность к сенсорным стимулам

У взрослых может наблюдаться:

Индивидуальным восприятием реальности

Недостаточной выразительностью эмоций и их низкой интенсивностью

Высокой степенью самодостаточности

Нетипичной толерантностью к неопределенности

Среди сопутствующих расстройств, характерных для взрослых с синдромом Аспергера, можно выделить: