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У Донецькій області парамедики на місці обстрілу запустили рятувальнику серце: неймовірна історія

Парамедики врятували рятувальника у Донецькій області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Парамедики Донецької області за пів року здійснили 1 тисячу виїздів і врятували близько сотні життів. Одного разу вони на місці обстрілу запустили рятувальнику серце.

Про історію порятунку розповіли на сторінці Національної поліції України у Facebook.

Зокрема, у складі підрозділу працівники Національної поліції є криміналісти, працівники карного розшуку та ДСНС. Всього налічують 38 осіб, які мають свій шеврон Парамедики Донецької області. Бригада складається з чотирьох парамедиків.

Парамедики виїжджають на виклики після обстрілів і допомагають цивільним та військовим.

Одного разу після обстрілу в одного працівника ДСНС зупинилося серце. Тоді хлопці вручну запустили серце рятувальнику, а швидка, що приїхала вколола ще адреналін і доправила чоловіка до лікарні.

Також у місті Торецьк поліцейські врятували літню жінку, якій осколками перебило обидві ноги і вона стікала кров’ю.

Зазначається, що у підрозділі є машини швидкої допомоги, які обладнані всім необхідним для надання першої медичної допомоги. В авто можна вивезти одного лежачого пораненого, або три-чотири сидячих.

Окрім того, парамедики постійно вдосконалюють свої вміння та навички надання першої медичної допомоги на тренінгах, де вивчають теорію і потім відпрацьовують навички на практичних заняттях.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом.

Також ми писали, що поліцейські врятували пенсіонера з трясовини.

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Донецька область