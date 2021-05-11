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Під Донецьком два собаки вибігли на вулицю і загризли чоловіка: господар розводить руками

Автор: Роман Мирончук

У Мирнограді Донецькій області два собаки породи кане-корсо загризли 34-річного чоловіка. Він помер на місці. Інший чоловік 37 років вижив, але отримав травми. Тварини належать 54-річному місцевому жителю.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Власник собак розповів, що тварини охороняють його будинок. На ніч їх залишають у дворі домоволодіння не прив'язаними, але у них немає вільного виходу на вулицю.

Крім того, двір огороджений високим парканом. Господар собак не знає, як його вихованці опинилися на вулиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 119 "вбивство з необережності" Кримінального кодексу України.

Собаки зараз перебувають у вольєрі під наглядом ветеринара.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні стаффордширський тер'єр загриз маленьку собачку. Місцеві жителі скаржаться, що чоловік спеціально нацьковує свого пса на маленьких собак. Через що вже загинуло троє тварин.

Раніше в Броварах Київської області американський стаффордширський тер'єр напав на семирічного хлопчика на території спортивного майданчика. Собака розірвала дитині мочку вуха.

За словами свідків інциденту, жінка не могла самостійно надіти тварині намордник і повідець, і просила у них допомоги. Дитині викликали швидку допомогу і її госпіталізували.

Батьки хлопчика, кажуть, що дитина сильно злякалась, тому їй потрібна буде допомога дитячого психолога.

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