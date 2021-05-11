Під Донецьком два собаки вибігли на вулицю і загризли чоловіка: господар розводить руками

У Мирнограді Донецькій області два собаки породи кане-корсо загризли 34-річного чоловіка. Він помер на місці. Інший чоловік 37 років вижив, але отримав травми. Тварини належать 54-річному місцевому жителю.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Власник собак розповів, що тварини охороняють його будинок. На ніч їх залишають у дворі домоволодіння не прив'язаними, але у них немає вільного виходу на вулицю.
Крім того, двір огороджений високим парканом. Господар собак не знає, як його вихованці опинилися на вулиці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 119 "вбивство з необережності" Кримінального кодексу України.
Собаки зараз перебувають у вольєрі під наглядом ветеринара.
Нагадаємо, у Києві на Оболоні стаффордширський тер'єр загриз маленьку собачку. Місцеві жителі скаржаться, що чоловік спеціально нацьковує свого пса на маленьких собак. Через що вже загинуло троє тварин.
Раніше в Броварах Київської області американський стаффордширський тер'єр напав на семирічного хлопчика на території спортивного майданчика. Собака розірвала дитині мочку вуха.
За словами свідків інциденту, жінка не могла самостійно надіти тварині намордник і повідець, і просила у них допомоги. Дитині викликали швидку допомогу і її госпіталізували.
Батьки хлопчика, кажуть, що дитина сильно злякалась, тому їй потрібна буде допомога дитячого психолога.