У Донецьку музикантів філармонії насильно мобілізували і кинули на Маріуполь

За словами Казанського, музикантів філармонії запросили нібито для зйомок сюжету на ТБ. А на місці оголосили, що вони будуть негайно відправлені на фронт. Потім музикантів без будь-якої підготовки кинули під Маріуполь, де використовували фактично як приманку для виявлення вогневих точок "Азова".

Природно, що більшість музикантів вже загинула. Точно відомо, що серед загиблих виявився відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев. Про його загибель раніше повідомляли російські ЗМІ.

Звягінцев був артистом концертного оркестру духових інструментів та ансамблю "Септет-джаз". Військового вишколу у нього не було абсолютно і по суті бойовики "ДНР "використовували музикантів як "гарматне м'ясо". У 38-річного Звягінцева залишилася сім'я-дружина та однорічна дочка.

Відомо також, що з філармонії обманом і насильно відправили на фронт 55 музикантів. Їх кинули на першу лінію бою.

Як пишуть місцеві жителі в коментарях, цей випадок не поодинокий. Точно також в "ДНР" зробили й з іншими артистами – з Донецької опери, а також з цирку.

Примусово в армію забирають також учнів технікумів, інститутів.

"У соцмережах у людей шок, навіть любителі Росіюшки розуміють, що музикантів просто безжально відправили "на м'ясо", - додав Денис Казанський.