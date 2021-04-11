На Донбасі загинув ще один молодий боєць ЗСУ: фото героя
У суботу, 10 квітня, біля Золотого бойовики пострілом з вогнепальної зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика, якому було всього 24 роки.
Про це повідомила 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка на своїй сторінці в Facebook.
Інцидент стався ввечері близько 23:00. Андрій Теперик був родом з Харківської області.
Анрій Теперик загинув на Донбасі (фото: facebook.com/92OMBr)
"Харківщина втратила ще одного вірного сина батьківщини. Наша військова сім'я висловлює глибокі співчуття батькам героя... Не пробачимо... Вибач, братику...", - йдеться в повідомленні.
Користувачі мережі також прокоментували втрату.
- Неймовірно боляче. Вічна пам'ять загиблому;
- Вічна пам'ять;
- Світла пам'ять воїну... співчуття близьким;
- Майже кожен день країна втрачає молодих синів, воїнів ЗСУ. Світла і вічна пам'ять тобі син, герой України. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям;
- Яка страшна новина. Дитина, мій односелець, сусід. Неймовірний біль.
- Вічна пам'ять герою, спочивай з миром, земля хай буде пухом. Щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні і її героям. Хлопці ви кращі бережи вас господь бог.
Нагадаємо, у четвер, 8 квітня, смертельне поранення отримав 22-річний Денис Юшко.
Раніше на Донбасі загинула дитина. Хлопчикові було всього 5 років.