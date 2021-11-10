На Донбасі терористи вбили 24-річну військову ЗСУ Тетяну Алхімову

Що відомо про 24-річну військову

Тетяна служила в 57-ій ОМПБр імені Кошового отамана Костя Гордієнка у званні молодшого сержанта.

Тетяна родом з села Козачі Лагері Херсонської області, де в 2015-му році закінчила школу. А 2019-го закінчила Херсонський державний університет, отримавши ступінь бакалавра зі спеціальності "туризм".

Того ж року, 16-го серпня, Тетяна пішла воювати на Донбас. Спочатку на посаді радіотелефоніста, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби - командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ої ОМПБр ім. Костя Гордієнка.

Була учасником бойових дій та брала участь в Операції Об'єднаних Сил на Донбасі.

Фото: Тетяна Алхімова (facebook.com/olgromada)

Загиблу поховають 10 листопада на Алеї Слави

Попрощаються з Тетяною там, де вона жила й вчилася - у Козачих Лагерях. Прощання проходить 10 листопада об 11:00.

Поховають Тетяну того ж дня о 13:00 на кладовищі у Новій Каховці, на Алеї Слави.

Земляк Тетяни загинув на під Іловайськом 2014-го

2014-го під Іловайськом загинув Ярослав Сінько, йому було 42 роки, і народився він і виріс також у Козачих Лагерях.

Загинув під Іловайськом під час прориву з оточення. Він був похований із військовими почестями як тимчасово невстановлений захисник України в місті Дніпропетровськ.

Перебував у списках зниклих безвісти, був ідентифікований за експертизою ДНК. 25 липня 2015 похований у Козачих Лагерях.