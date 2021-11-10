На Донбассе террористы убили 24-летнюю военную ВСУ Татьяну Алхимову

Что известно о 24-летней военной

Татьяна служила в 57-й ОМПБр имени Кошевого атамана Костя Гордиенко в звании младшего сержанта.

Татьяна родом из села Казачьи Лагеря Херсонской области, где в 2015-м году окончила школу. А в 2019-м окончила Херсонский государственный университет, получив степень бакалавра по специальности "туризм".

В том же году, 16-го августа, Татьяна пошла воевать на Донбасс. Сначала в должности радиотелефониста, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота (оператора).

Последнее место службы - командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр имени Костя Гордиенко.

Была участником боевых действий и участвовала в Операции Объединенных Сил на Донбассе.

Фото: Татьяна Алхимова (facebook.com/olgromada)

Погибшую похоронят 10 ноября на Аллее Славы

Попрощаются с Татьяной там, где она жила и училась - в казачьих Лагерях. Прощание проходит 10 ноября в 11:00.

Похоронят Татьяну в тот же день в 13:00 на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.

Земляк Татьяны погиб под Иловайском в 2014-м

В 2014-м под Иловайском погиб Ярослав Синько, ему было 42 года, и родился он и вырос также в Казачьих Лагерях.

Погиб под Иловайском во время прорыва из окружения. Он был похоронен с воинскими почестями как временно неустановленный защитник Украины в городе Днепропетровск.

Находился в списках пропавших без вести, был идентифицирован по экспертизе ДНК. 25 июля 2015 похоронен в Казачьих Лагерях.