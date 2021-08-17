Стало відомо ім'я бійця, який загинув вчора на Донбасі
У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український військовий Артем Мазур. Він отримав несумісне з життям поранення в результаті снайперського вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Приютівської громади (Кіровоградська область).
Повідомляється, що від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону Артем Мазур, 1995 року народження.
"У загиблого залишилася дружина і мати. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС йшлося про загибель українського військового внаслідок обстрілів противника.