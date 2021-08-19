Бойовики на Донбасі посилили обстріли, загинув військовий
На Донбасі загинув український військовий. Поранення, не сумісне з життям, він отримав сьогодні вранці після посилення обстрілів окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
За минулу добу, 18 серпня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню тричі. Однак сьогодні вранці вони посилили обстріли українських позицій на Донбасі.
У районі Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. У район Водяного на Приазов'ї стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Недалеко від Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за 18 серпня не було.
Однак станом на сьогоднішній ранок скоєно ще 3 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Кримського обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Також в районі Нью-Йорка ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В результаті обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що на обстріли бойовиків наші воїни відповідали взаємністю.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі розміщують важку військову техніку. ОБСЄ помітила танки, "Гради", гаубиці та зенітні ракетні комплекси окупантів.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі також мінують території. В результаті самі підірвалися на мінах.