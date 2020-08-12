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На Донбасі загинув український розвідник при виконанні бойового завдання

Середа 12 серпня 2020 23:52
На Донбасі загинув український розвідник при виконанні бойового завдання
На Донбасі загинув воїн ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Воїн отримав фатальне вогнепальне кульове поранення

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з окремого розвідувального батальйону. Трагедія сталася в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Боєць отримав фатальне кульове поранення в результаті необережного поводження зі зброєю. Про це 12 серпня повідомили в ОТУ "Північ" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

"Обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України", - йдеться у публікації.

Також командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким померлого розвідника.

Де саме сталася трагедія та ім'я загиблого воїна в повідомленні не уточнюється.

Нагадаємо, що на Донбасі триває режим перемир'я з окупантами, який почав діяти два з половиною тижні тому.

Водночас бойовики продовжують порушувати "тишу" і ведуть обстріл позицій ЗСУ. За даними штабу ООС, 12 серпня зафіксовано три таких випадки - в районі Мар'їнки, Південного і біля Красногорівки.

Раніше в розвідці повідомили, що на Донбасі за 2,5 тижні загинули 9 бойовиків і ще 15 були поранені.

Нагадаємо, 21 липня на Донбасі загинув 19-річний морпіх, і батько юного героя знову зібрався на фронт.

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